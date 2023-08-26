Что известно о космической миссии Crew Dragon с россиянином на борту

Компания SpaceX 26 августа запустила ракету-носитель Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon с космодрома на мысе Канаверал во Флориде (США). Корабль должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) экипаж Crew-7. В его состав вошел космонавт «Роскосмоса» Константин Борисов. URA.RU приводит главную информацию, известную о миссии.
Как начались перекрестные полеты
- Компания SpaceX Илона Маска по контракту с NASA доставляет на своем корабле экипажи на МКС;
- В июле 2022 года «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на МКС — российских космонавтов на американских Crew Dragon, американских астронавтов на российских кораблях «Союз МС»;
- Соглашение создано для того, чтобы в случае нештатной ситуации обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта «Роскосмоса» и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского модулей;
- Соглашение подразумевало выполнение в 2022—2024 годах шести полетов с участием трех россиян и трех американцев;
- В 2023 году программу расширили на одну миссию: в 2024 году в составе экипажа Crew-8 на МКС полетит российский космонавт Александр Гребенкин;
- В Роскосмосе рассказали, что соглашение позволяет при отмене или задержке запуска российского или американского корабля обеспечить присутствие на борту орбитальной станции как минимум одного космонавта Роскосмоса и одного астронавта NASA;
- Константин Борисов стал четвертым участником программы перекрестных полетов и третьим российским космонавтом — членом экипажа корабля Crew Dragon.
Что известно о миссии Crew-7
Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде в 10:27 по Москве. Примерно через 12 минут после запуска корабль отделился от второй ступени ракеты-носителя и начал свой полет к МКС. Crew Dragon должен пристыковаться к МКС 27 августа. После перехода на борт станции экипаж присоединится к уже работающим там российским космонавтам:
- Сергею Прокопьеву, Дмитрию Петелину (они находятся на МКС с конца 2022 года);
- Андрею Федяеву (с марта 2023 года);
- Американским астронавтам Фрэнку Рубио (с сентября 2022 года), Стивену Боуэну и Вуди Хобургу (находятся на МКС с марта 2023 года);
- Астронавту ОАЭ Султану ан-Неяди (с марта 2023 года).
На околоземной орбите экипаж должен провести около полугода.
Кто вошел в экипаж
16 июня был утвержден окончательный состав экипажа миссии SpaceX Crew-7. В него вошли:
- Россиянин Константин Борисов — для него это будет первый космический полет. Он поступил в отряд космонавтов «Роскосмоса» в качестве кандидата в космонавты-испытатели в 2018 году;
- Американка Жасмин Могбели — не имела опыта космических полетов;
- Датчанин Андреас Могенсен — ранее совершил один орбитальный полет продолжительностью 9 дней 20 часов 13 минут, а также был участником 18-й экспедиции посещения МКС на российском корабле. Стал первым астронавтом Дании;
- Японец Сатоси Фурукава — совершил один орбитальный полет продолжительностью 167 дней 6 часов 12 минут. Был бортинженером 28-й и 29-й основных экспедиций на МКС.
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