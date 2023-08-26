Что известно о космической миссии Crew Dragon с россиянином на борту

Космический корабль Crew Dragon стартовал к МКС с россиянином Борисовым на борту
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В экипаж космического корабля вошел космонавт «Роскосмоса» Константин Борисов Фото:

Компания SpaceX 26 августа запустила ракету-носитель Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon с космодрома на мысе Канаверал во Флориде (США). Корабль должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) экипаж Crew-7. В его состав вошел космонавт «Роскосмоса» Константин Борисов. URA.RU приводит главную информацию, известную о миссии.

Как начались перекрестные полеты

  • Компания SpaceX Илона Маска по контракту с NASA доставляет на своем корабле экипажи на МКС;
  • В июле 2022 года «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на МКС — российских космонавтов на американских Crew Dragon, американских астронавтов на российских кораблях «Союз МС»;
  • Соглашение создано для того, чтобы в случае нештатной ситуации обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта «Роскосмоса» и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского модулей;
  • Соглашение подразумевало выполнение в 2022—2024 годах шести полетов с участием трех россиян и трех американцев;
  • В 2023 году программу расширили на одну миссию: в 2024 году в составе экипажа Crew-8 на МКС полетит российский космонавт Александр Гребенкин;
  • В Роскосмосе рассказали, что соглашение позволяет при отмене или задержке запуска российского или американского корабля обеспечить присутствие на борту орбитальной станции как минимум одного космонавта Роскосмоса и одного астронавта NASA;
  • Константин Борисов стал четвертым участником программы перекрестных полетов и третьим российским космонавтом — членом экипажа корабля Crew Dragon.

Что известно о миссии Crew-7

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде в 10:27 по Москве. Примерно через 12 минут после запуска корабль отделился от второй ступени ракеты-носителя и начал свой полет к МКС. Crew Dragon должен пристыковаться к МКС 27 августа. После перехода на борт станции экипаж присоединится к уже работающим там российским космонавтам:

  • Сергею Прокопьеву, Дмитрию Петелину (они находятся на МКС с конца 2022 года);
  • Андрею Федяеву (с марта 2023 года);
  • Американским астронавтам Фрэнку Рубио (с сентября 2022 года), Стивену Боуэну и Вуди Хобургу (находятся на МКС с марта 2023 года);
  • Астронавту ОАЭ Султану ан-Неяди (с марта 2023 года).

На околоземной орбите экипаж должен провести около полугода.

Кто вошел в экипаж

16 июня был утвержден окончательный состав экипажа миссии SpaceX Crew-7. В него вошли:

  • Россиянин Константин Борисов — для него это будет первый космический полет. Он поступил в отряд космонавтов «Роскосмоса» в качестве кандидата в космонавты-испытатели в 2018 году;
  • Американка Жасмин Могбели — не имела опыта космических полетов;
  • Датчанин Андреас Могенсен — ранее совершил один орбитальный полет продолжительностью 9 дней 20 часов 13 минут, а также был участником 18-й экспедиции посещения МКС на российском корабле. Стал первым астронавтом Дании;
  • Японец Сатоси Фурукава — совершил один орбитальный полет продолжительностью 167 дней 6 часов 12 минут. Был бортинженером 28-й и 29-й основных экспедиций на МКС.

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Компания SpaceX 26 августа запустила ракету-носитель Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon с космодрома на мысе Канаверал во Флориде (США). Корабль должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) экипаж Crew-7. В его состав вошел космонавт «Роскосмоса» Константин Борисов. URA.RU приводит главную информацию, известную о миссии. Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде в 10:27 по Москве. Примерно через 12 минут после запуска корабль отделился от второй ступени ракеты-носителя и начал свой полет к МКС. Crew Dragon должен пристыковаться к МКС 27 августа. После перехода на борт станции экипаж присоединится к уже работающим там российским космонавтам: На околоземной орбите экипаж должен провести около полугода. 16 июня был утвержден окончательный состав экипажа миссии SpaceX Crew-7. В него вошли:
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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