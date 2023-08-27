27 августа 2023

В Екатеринбурге закрыли две станции метро. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Станция метро 1905 года. Екатеринбург, досмотр, транспорт, проверка, безопасность, пассажиры, метрополитен, метро, станция 1905 года, пассажиры метро
С чем связано закрытие станций — неизвестно Фото:

В Екатеринбурге закрыли вход на станции метро «Чкаловская» и «Ботаническая». Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Очень удивились, когда не смогли попасть утром на станцию „Чкаловская“. Станция закрыта на вход и на выход», — сообщил читатель агентства.

Подписчик URA.RU также сообщил, что станция «Ботаническая» тоже закрыта. «Перед входом объявили через громкоговорители, что станция закрыта, с чем связано — неизвестно», — посетовал наш читатель.

Корреспондент URA.RU запросил комментарий в Екатеринбургском метрополитене. На момент публикации ответ не поступил.

Обновлено в 7:50 (05:50 по московскому времени): добавлен комментарий URA.RU об открытии станций.

«Читатели URA.RU сообщили, что станции открыли. «Ботаническая» и «Чкаловская» открыты для пассажиров.

Закрытая станция метро «Чкаловская»
Закрытая станция метро «Чкаловская»
Фото:

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В Екатеринбурге закрыли вход на станции метро «Чкаловская» и «Ботаническая». Об этом сообщили читатели URA.RU. «Очень удивились, когда не смогли попасть утром на станцию „Чкаловская“. Станция закрыта на вход и на выход», — сообщил читатель агентства. Подписчик URA.RU также сообщил, что станция «Ботаническая» тоже закрыта. «Перед входом объявили через громкоговорители, что станция закрыта, с чем связано — неизвестно», — посетовал наш читатель. Корреспондент URA.RU запросил комментарий в Екатеринбургском метрополитене. На момент публикации ответ не поступил. Обновлено в 7:50 (05:50 по московскому времени): добавлен комментарий URA.RU об открытии станций. «Читатели URA.RU сообщили, что станции открыли. «Ботаническая» и «Чкаловская» открыты для пассажиров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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