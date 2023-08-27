В Екатеринбурге закрыли вход на станции метро «Чкаловская» и «Ботаническая». Об этом сообщили читатели URA.RU.
«Очень удивились, когда не смогли попасть утром на станцию „Чкаловская“. Станция закрыта на вход и на выход», — сообщил читатель агентства.
Подписчик URA.RU также сообщил, что станция «Ботаническая» тоже закрыта. «Перед входом объявили через громкоговорители, что станция закрыта, с чем связано — неизвестно», — посетовал наш читатель.
Корреспондент URA.RU запросил комментарий в Екатеринбургском метрополитене. На момент публикации ответ не поступил.
Обновлено в 7:50 (05:50 по московскому времени): добавлен комментарий URA.RU об открытии станций.
«Читатели URA.RU сообщили, что станции открыли. «Ботаническая» и «Чкаловская» открыты для пассажиров.
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