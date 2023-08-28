РИАН: Турция и ООН готовят новые переговоры с Россией по зерновой сделке

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Клипарт. Екатеринбург, комбайн, пшеница, уборка урожая, зерно
Источник, участвующий в переговорном процессе, заявил, что процесс по зерновой сделке не останавливается Фото:
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Турция и ООН обсуждают возможности для проведения переговоров с технической делегацией России в Стамбуле по зерновой сделке. Об этом сообщил источник, участвующий в переговорном процессе. По его словам, готовятся конкретные предложения.

«Мы сейчас прорабатываем возможности этой встречи. Готовим конкретные предложения для обсуждения. Контакты идут по соответствующим каналам. Процесс не останавливается», — сообщил источник в беседе с РИА Новости

Ранее, 17 июля, в Кремле заявили о прекращении зерновой сделки. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва готова возобновить зерновую инициативу «в тот же час», как только будут выполнены все обещания, которые дал Запад России. Представители Турции, России и ООН планируют встречу в Стамбуле для обсуждения ситуации вокруг Черноморской инициативы, передает RT.

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Турция и ООН обсуждают возможности для проведения переговоров с технической делегацией России в Стамбуле по зерновой сделке. Об этом сообщил источник, участвующий в переговорном процессе. По его словам, готовятся конкретные предложения. «Мы сейчас прорабатываем возможности этой встречи. Готовим конкретные предложения для обсуждения. Контакты идут по соответствующим каналам. Процесс не останавливается», — сообщил источник в беседе с РИА Новости Ранее, 17 июля, в Кремле заявили о прекращении зерновой сделки. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва готова возобновить зерновую инициативу «в тот же час», как только будут выполнены все обещания, которые дал Запад России. Представители Турции, России и ООН планируют встречу в Стамбуле для обсуждения ситуации вокруг Черноморской инициативы, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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