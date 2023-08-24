Лавров заявил о готовности РФ возобновить зерновую сделку

24 августа 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

РФ возобновит зерновую сделку «в тот же час», как будут выполнены обещания, данные Западом, заявил Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Россия готова возобновить зерновую сделку «в тот же час», как только все обещания, данные Западом Москве, будут выполнены. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Как только все, что нам обещано, будет выполнено, одновременно, в тот же день, в тот же час, мы готовы возобновлять украинскую часть пакета. Это был действительно пакет, мы под ним подписывались, как под решением, обе части которого взаимосвязаны», — сказал Лавров, отвечая на вопрос журналистов. Трансляция его выступления велась на «России 24». Ранее президент РФ Владимир Путин также заявил о готовности возобновить действие сделки по зерну при условии выполнения всех данных Москве обещаний. Он добавил, что в настоящее время идут переговоры о бесплатной поставке российского зерна шести странам Африки. Глава Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что рассчитывает на встречу с российским коллегой в сентябре. Он готов лично обсуждать с Путиным условия возобновления соглашения.

Россия готова возобновить зерновую сделку «в тот же час», как только все обещания, данные Западом Москве, будут выполнены. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Как только все, что нам обещано, будет выполнено, одновременно, в тот же день, в тот же час, мы готовы возобновлять украинскую часть пакета. Это был действительно пакет, мы под ним подписывались, как под решением, обе части которого взаимосвязаны», — сказал Лавров, отвечая на вопрос журналистов. Трансляция его выступления велась на «России 24». Ранее президент РФ Владимир Путин также заявил о готовности возобновить действие сделки по зерну при условии выполнения всех данных Москве обещаний. Он добавил, что в настоящее время идут переговоры о бесплатной поставке российского зерна шести странам Африки. Глава Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что рассчитывает на встречу с российским коллегой в сентябре. Он готов лично обсуждать с Путиным условия возобновления соглашения.