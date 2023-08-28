Телеканал FOX опубликовал карту Турции без Стамбула

Американская телерадиовещательная организация Fox News продемонстрировала карту Турции, не включив в нее столицу Стамбул. Об этом сообщила турецкая газета Sabah.
«Новостной сайт Fox News включил Турцию в карту Ближнего Востока, используемую в выпускаемых им материалах. От внимания не ускользнула одна деталь в карте. Было замечено, что Стамбул не был включен в карту Турции, используемую каналом», — говорится
В турецкой газете отметили, что американский канал устраивает провокации не в первый раз. Авторы статьи заявили, что Fox выкладывал ложные новости во время президентских выборов в Турции и сокрушительных землетрясений в Кахраманмараше (Турция).
Ранее американский телеканал Fox News назвал Турцию «секретным оружием» России внутри НАТО из-за ее позиций по вопросу вступления Финляндии и Швеции в альянс, а также по Украине, передает RT. Канадская пресса сообщила, что в стране рассматривают жалобу об исключении Fox News из сетки вещания кабельного телевидения.
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