Телеканал FOX опубликовал карту Турции без Стамбула

28 августа 2023 в 09:47 Размер текста - 17 +

Sabah сообщила, что телеканал турецкая газета Sabah. устраивает провокации не первый раз Фото: Сергей Русанов © URA.RU Американская телерадиовещательная организация Fox News продемонстрировала карту Турции, не включив в нее столицу Стамбул. Об этом сообщила турецкая газета Sabah. «Новостной сайт Fox News включил Турцию в карту Ближнего Востока, используемую в выпускаемых им материалах. От внимания не ускользнула одна деталь в карте. Было замечено, что Стамбул не был включен в карту Турции, используемую каналом», — говорится в материале. В турецкой газете отметили, что американский канал устраивает провокации не в первый раз. Авторы статьи заявили, что Fox выкладывал ложные новости во время президентских выборов в Турции и сокрушительных землетрясений в Кахраманмараше (Турция). Ранее американский телеканал Fox News назвал Турцию «секретным оружием» России внутри НАТО из-за ее позиций по вопросу вступления Финляндии и Швеции в альянс, а также по Украине, передает RT. Канадская пресса сообщила, что в стране рассматривают жалобу об исключении Fox News из сетки вещания кабельного телевидения.

Американская телерадиовещательная организация Fox News продемонстрировала карту Турции, не включив в нее столицу Стамбул. Об этом сообщила турецкая газета Sabah. «Новостной сайт Fox News включил Турцию в карту Ближнего Востока, используемую в выпускаемых им материалах. От внимания не ускользнула одна деталь в карте. Было замечено, что Стамбул не был включен в карту Турции, используемую каналом», — говорится в материале. В турецкой газете отметили, что американский канал устраивает провокации не в первый раз. Авторы статьи заявили, что Fox выкладывал ложные новости во время президентских выборов в Турции и сокрушительных землетрясений в Кахраманмараше (Турция). Ранее американский телеканал Fox News назвал Турцию «секретным оружием» России внутри НАТО из-за ее позиций по вопросу вступления Финляндии и Швеции в альянс, а также по Украине, передает RT. Канадская пресса сообщила, что в стране рассматривают жалобу об исключении Fox News из сетки вещания кабельного телевидения.