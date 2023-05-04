04 мая 2023

NP: Fox News намерены заблокировать на телевидении в Канаде

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Группа по защите прав ЛГБТК+ осталась недовольна словами ведущего о трансгендерах Фото:

Канадский медиарегулятор CRTC рассматривает жалобу об исключении американского телеканала Fox News из сетки вещания кабельного телевидения. С такой просьбой обратилась группа по защите прав ЛГБТК+ после заявлений, сделанных ведущим канала Такером Карлсоном в отношении трансгендеров. Об этом сообщает канадская пресса.

«Карлсон сделал ложное заявление о том, что трансгендеры „нацелены“ на христиан. Позиционирование трансгендеров в экзистенциальной оппозиции христианству — это подстрекательство к насилию в отношении трансгендеров, очевидное для любого зрителя», — передает содержание письма организации National Post. Авторы письма также отметили, что информация о предоставлении льгот трансгендерам при трудоустройстве также является дезинформацией, пишет издание.

Американский телеведущий Карлсон часто в своей программе высказывался против президента США Джо Байдена. В апреле 2023 года он принял решение уволиться с телеканала Fox News.

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Канадский медиарегулятор CRTC рассматривает жалобу об исключении американского телеканала Fox News из сетки вещания кабельного телевидения. С такой просьбой обратилась группа по защите прав ЛГБТК+ после заявлений, сделанных ведущим канала Такером Карлсоном в отношении трансгендеров. Об этом сообщает канадская пресса. «Карлсон сделал ложное заявление о том, что трансгендеры „нацелены“ на христиан. Позиционирование трансгендеров в экзистенциальной оппозиции христианству — это подстрекательство к насилию в отношении трансгендеров, очевидное для любого зрителя», — передает содержание письма организации National Post. Авторы письма также отметили, что информация о предоставлении льгот трансгендерам при трудоустройстве также является дезинформацией, пишет издание. Американский телеведущий Карлсон часто в своей программе высказывался против президента США Джо Байдена. В апреле 2023 года он принял решение уволиться с телеканала Fox News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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