NP: Fox News намерены заблокировать на телевидении в Канаде

05 мая 2023 в 06:42 Размер текста - 17 +

Группа по защите прав ЛГБТК+ осталась недовольна словами ведущего о трансгендерах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Канадский медиарегулятор CRTC рассматривает жалобу об исключении американского телеканала Fox News из сетки вещания кабельного телевидения. С такой просьбой обратилась группа по защите прав ЛГБТК+ после заявлений, сделанных ведущим канала Такером Карлсоном в отношении трансгендеров. Об этом сообщает канадская пресса. «Карлсон сделал ложное заявление о том, что трансгендеры „нацелены“ на христиан. Позиционирование трансгендеров в экзистенциальной оппозиции христианству — это подстрекательство к насилию в отношении трансгендеров, очевидное для любого зрителя», — передает содержание письма организации National Post. Авторы письма также отметили, что информация о предоставлении льгот трансгендерам при трудоустройстве также является дезинформацией, пишет издание. Американский телеведущий Карлсон часто в своей программе высказывался против президента США Джо Байдена. В апреле 2023 года он принял решение уволиться с телеканала Fox News.

Канадский медиарегулятор CRTC рассматривает жалобу об исключении американского телеканала Fox News из сетки вещания кабельного телевидения. С такой просьбой обратилась группа по защите прав ЛГБТК+ после заявлений, сделанных ведущим канала Такером Карлсоном в отношении трансгендеров. Об этом сообщает канадская пресса. «Карлсон сделал ложное заявление о том, что трансгендеры „нацелены“ на христиан. Позиционирование трансгендеров в экзистенциальной оппозиции христианству — это подстрекательство к насилию в отношении трансгендеров, очевидное для любого зрителя», — передает содержание письма организации National Post. Авторы письма также отметили, что информация о предоставлении льгот трансгендерам при трудоустройстве также является дезинформацией, пишет издание. Американский телеведущий Карлсон часто в своей программе высказывался против президента США Джо Байдена. В апреле 2023 года он принял решение уволиться с телеканала Fox News.