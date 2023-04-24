С Fox News ушел главный критик Байдена Такер Карлсон

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Такер Карлсон покинул Fox News Фото:

Тележурналист Такер Карлсон, активно выступающий против президента США Джо Байдена, принял решение уволиться с телеканала Fox News. Об этом сообщает пресс-служба канала.

«FOX News Media и Такер Карлсон договорились разойтись», — сообщается на сайте компании. Последний выпуск программы при участии Карлсона состоялся 21 апреля.

Американский телеведущий Карлсон часто в своей программе высказывался против президента Байдена. Например, он высмеивал слова американского президента о причастности РФ к подрыву газопроводов «Северные потоки». Он назвал это «самой смешной ложью года» от Байдена, пишет «Национальная служба новостей». По мнению Карлсона, США перекладывают ответственность за свои действия на Россию, пишет «Дни.ру».

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Тележурналист Такер Карлсон, активно выступающий против президента США Джо Байдена, принял решение уволиться с телеканала Fox News. Об этом сообщает пресс-служба канала. «FOX News Media и Такер Карлсон договорились разойтись», — сообщается на сайте компании. Последний выпуск программы при участии Карлсона состоялся 21 апреля. Американский телеведущий Карлсон часто в своей программе высказывался против президента Байдена. Например, он высмеивал слова американского президента о причастности РФ к подрыву газопроводов «Северные потоки». Он назвал это «самой смешной ложью года» от Байдена, пишет «Национальная служба новостей». По мнению Карлсона, США перекладывают ответственность за свои действия на Россию, пишет «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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