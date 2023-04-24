С Fox News ушел главный критик Байдена Такер Карлсон

Тележурналист Такер Карлсон, активно выступающий против президента США Джо Байдена, принял решение уволиться с телеканала Fox News. Об этом сообщает пресс-служба канала.
«FOX News Media и Такер Карлсон договорились разойтись», —
Американский телеведущий Карлсон часто в своей программе высказывался против президента Байдена. Например, он высмеивал слова американского президента о причастности РФ к подрыву газопроводов «Северные потоки». Он назвал это «самой смешной ложью года» от Байдена, пишет «Национальная служба новостей». По мнению Карлсона, США перекладывают ответственность за свои действия на Россию, пишет «Дни.ру».
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!