27 августа 2023

Стало известно, почему утром в Екатеринбурге закрыли две станции метро

В Екатеринбурге закрыли две станции метро из-за проблем на «Ботанической»
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, станция метро ботаническая
На станции метро «Ботаническая» была выявлена неисправность стрелочного перевода Фото:

В Екатеринбурге утром были закрыты две станции метро из-за проблем с железнодорожными путями на станции «Ботаническая». Неисправность удалось устранить к семи утра.

«При следовании первого состава на станции „Ботаническая“ при обороте выявилась неисправность стрелочного перевода. Движение поездов было организовано с оборотом по станции „Геологическая“. В 07:00 неисправность устранена, а в 07:20 движение восстановлено», — цитирует слова директора метрополитена Андрея Панаиотиди Е1.

Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге закрыли вход на станции метро «Чкаловская» и «Ботаническая». Тогда через громкоговоритель объявили, что станция закрыта. Причину не сообщили.

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В Екатеринбурге утром были закрыты две станции метро из-за проблем с железнодорожными путями на станции «Ботаническая». Неисправность удалось устранить к семи утра. «При следовании первого состава на станции „Ботаническая“ при обороте выявилась неисправность стрелочного перевода. Движение поездов было организовано с оборотом по станции „Геологическая“. В 07:00 неисправность устранена, а в 07:20 движение восстановлено», — цитирует слова директора метрополитена Андрея Панаиотиди Е1. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге закрыли вход на станции метро «Чкаловская» и «Ботаническая». Тогда через громкоговоритель объявили, что станция закрыта. Причину не сообщили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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