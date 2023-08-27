Стало известно, почему утром в Екатеринбурге закрыли две станции метро

В Екатеринбурге утром были закрыты две станции метро из-за проблем с железнодорожными путями на станции «Ботаническая». Неисправность удалось устранить к семи утра.
«При следовании первого состава на станции „Ботаническая“ при обороте выявилась неисправность стрелочного перевода. Движение поездов было организовано с оборотом по станции „Геологическая“. В 07:00 неисправность устранена, а в 07:20 движение восстановлено», — цитирует слова директора метрополитена Андрея Панаиотиди Е1.
Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге закрыли вход на станции метро «Чкаловская» и «Ботаническая». Тогда через громкоговоритель объявили, что станция закрыта. Причину не сообщили.
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