Пермяк засудил «Почту России» за письмо, потерявшее актуальность

Письмо слишком долго доставляли истцу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Перми подал в суд на «Почту России» из-за слишком долгой доставки письма. Корреспонденция была доставлена с большой задержкой больше месяца, что вынудило пермяка обратиться в суд, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда Перми.

«Взыскать с акционерного общества „Почта России“ в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 3 000 рублей, штраф в размере 1 500 рублей», — говорится в решении. Изначально истец просил взыскать с учреждения 80 тысяч рублей.

Как заявил пермяк, письмо ему было доставлено через 34 дня, хотя по закону срок не должен превышать семи дней. Из-за этого информация потеряла свою актуальность. Также местный житель имеет особый правовой статус, который не позволяет напрямую общаться с близкими и родными, поэтому задержка писем заставила его сильно волноваться и переживать.