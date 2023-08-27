27 августа 2023

Пермяк засудил «Почту России» за письмо, потерявшее актуальность

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа почтового отделения. Сургут, почта, корреспонденция, письма, конверты, печать
Письмо слишком долго доставляли истцу Фото:

Житель Перми подал в суд на «Почту России» из-за слишком долгой доставки письма. Корреспонденция была доставлена с большой задержкой больше месяца, что вынудило пермяка обратиться в суд, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда Перми.

«Взыскать с акционерного общества „Почта России“ в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 3 000 рублей, штраф в размере 1 500 рублей», — говорится в решении. Изначально истец просил взыскать с учреждения 80 тысяч рублей.

Как заявил пермяк, письмо ему было доставлено через 34 дня, хотя по закону срок не должен превышать семи дней. Из-за этого информация потеряла свою актуальность. Также местный житель имеет особый правовой статус, который не позволяет напрямую общаться с близкими и родными, поэтому задержка писем заставила его сильно волноваться и переживать.

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Житель Перми подал в суд на «Почту России» из-за слишком долгой доставки письма. Корреспонденция была доставлена с большой задержкой больше месяца, что вынудило пермяка обратиться в суд, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда Перми. «Взыскать с акционерного общества „Почта России“ в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 3 000 рублей, штраф в размере 1 500 рублей», — говорится в решении. Изначально истец просил взыскать с учреждения 80 тысяч рублей. Как заявил пермяк, письмо ему было доставлено через 34 дня, хотя по закону срок не должен превышать семи дней. Из-за этого информация потеряла свою актуальность. Также местный житель имеет особый правовой статус, который не позволяет напрямую общаться с близкими и родными, поэтому задержка писем заставила его сильно волноваться и переживать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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