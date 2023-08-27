Уходя от погони ГИБДД, пьяный челябинец на иномарке сбил мотоциклиста. Об этом сообщили URA.RU 28 августа в пресс-службе городской ГИБДД.
«Ночью 28 августа инспекторы подали сигнал остановиться водителю Audi, двигавшейся с превышением скорости. Он проигнорировал требование и попытался скрыться, включив световую и звуковую сигнализации экипаж ДПС начал преследование. На перекрестке улиц Чичерина и Университетской Набережной водитель иномарки не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, столкнулся мотоциклом Yamaha, после чего автомобиль выехал за пределы проезжей части», — пояснили URA.RU в Госавтоинспекции.
Там добавили, что у 40-летнего водителя Audi медики выявили значительное превышение допустимых норм алкоголя в выдыхаемом воздухе. В его отношении составлен протокол по ст. 12.8 КоАП РФ, (управление транспортным средством в состоянии опьянения). 26-летнего мотоциклиста доставили в больницу.
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