В Челябинске ГИБДД устроила погоню за пьяным водителем, сбившим мотоциклиста. Фото

28 августа 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

Водитель преследуемой ГИБДД иномарки оказался пьян Фото: Илья Московец © URA.RU Уходя от погони ГИБДД, пьяный челябинец на иномарке сбил мотоциклиста. Об этом сообщили URA.RU 28 августа в пресс-службе городской ГИБДД. «Ночью 28 августа инспекторы подали сигнал остановиться водителю Audi, двигавшейся с превышением скорости. Он проигнорировал требование и попытался скрыться, включив световую и звуковую сигнализации экипаж ДПС начал преследование. На перекрестке улиц Чичерина и Университетской Набережной водитель иномарки не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, столкнулся мотоциклом Yamaha, после чего автомобиль выехал за пределы проезжей части», — пояснили URA.RU в Госавтоинспекции. Там добавили, что у 40-летнего водителя Audi медики выявили значительное превышение допустимых норм алкоголя в выдыхаемом воздухе. В его отношении составлен протокол по ст. 12.8 КоАП РФ, (управление транспортным средством в состоянии опьянения). 26-летнего мотоциклиста доставили в больницу. Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинску Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинску Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинску

Уходя от погони ГИБДД, пьяный челябинец на иномарке сбил мотоциклиста. Об этом сообщили URA.RU 28 августа в пресс-службе городской ГИБДД. «Ночью 28 августа инспекторы подали сигнал остановиться водителю Audi, двигавшейся с превышением скорости. Он проигнорировал требование и попытался скрыться, включив световую и звуковую сигнализации экипаж ДПС начал преследование. На перекрестке улиц Чичерина и Университетской Набережной водитель иномарки не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, столкнулся мотоциклом Yamaha, после чего автомобиль выехал за пределы проезжей части», — пояснили URA.RU в Госавтоинспекции. Там добавили, что у 40-летнего водителя Audi медики выявили значительное превышение допустимых норм алкоголя в выдыхаемом воздухе. В его отношении составлен протокол по ст. 12.8 КоАП РФ, (управление транспортным средством в состоянии опьянения). 26-летнего мотоциклиста доставили в больницу.