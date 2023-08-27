27 августа 2023
26 августа 2023

В Челябинске ГИБДД устроила погоню за пьяным водителем, сбившим мотоциклиста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ГИБДД водителей на дорогах города. Магнитогорск, рация, служебный автомобиль, гибдд, инспектор дпс, дпс
Водитель преследуемой ГИБДД иномарки оказался пьян Фото:

Уходя от погони ГИБДД, пьяный челябинец на иномарке сбил мотоциклиста. Об этом сообщили URA.RU 28 августа в пресс-службе городской ГИБДД.

«Ночью 28 августа инспекторы подали сигнал остановиться водителю Audi, двигавшейся с превышением скорости. Он проигнорировал требование и попытался скрыться, включив световую и звуковую сигнализации экипаж ДПС начал преследование. На перекрестке улиц Чичерина и Университетской Набережной водитель иномарки не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, столкнулся мотоциклом Yamaha, после чего автомобиль выехал за пределы проезжей части», — пояснили URA.RU в Госавтоинспекции.

Там добавили, что у 40-летнего водителя Audi медики выявили значительное превышение допустимых норм алкоголя в выдыхаемом воздухе. В его отношении составлен протокол по ст. 12.8 КоАП РФ, (управление транспортным средством в состоянии опьянения). 26-летнего мотоциклиста доставили в больницу.

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Уходя от погони ГИБДД, пьяный челябинец на иномарке сбил мотоциклиста. Об этом сообщили URA.RU 28 августа в пресс-службе городской ГИБДД. «Ночью 28 августа инспекторы подали сигнал остановиться водителю Audi, двигавшейся с превышением скорости. Он проигнорировал требование и попытался скрыться, включив световую и звуковую сигнализации экипаж ДПС начал преследование. На перекрестке улиц Чичерина и Университетской Набережной водитель иномарки не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, столкнулся мотоциклом Yamaha, после чего автомобиль выехал за пределы проезжей части», — пояснили URA.RU в Госавтоинспекции. Там добавили, что у 40-летнего водителя Audi медики выявили значительное превышение допустимых норм алкоголя в выдыхаемом воздухе. В его отношении составлен протокол по ст. 12.8 КоАП РФ, (управление транспортным средством в состоянии опьянения). 26-летнего мотоциклиста доставили в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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