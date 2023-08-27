27 августа 2023
26 августа 2023
25 августа 2023

ГИБДД не нашла нарушений в скандальном видео из поездки главы ЯНАО

Губернатор ЯНАО Артюхов не получит штраф за нарушение ПДД
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
В ГИБДД отметили, что на видео дорожная разметка недостаточно различима Фото:
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«Честный маршрут» губернатора ЯНАО

Силовики ЯНАО не смогли установить факт нарушения губернатором Дмитрием Артюховым ПДД, поэтому ему не грозит штраф за пересечение сплошной линии. Об этом URA.RU сообщили в ямальском управлении Госавтоинспекции.

«Представленный фрагмент видеозаписи, в силу плохой различимости дорожной разметки, не позволяет с достоверностью установить факт нарушения правил дорожного движения. Кроме этого, не установлено место, дата и время события», — сообщил замначальника Василий Гучко.

Ранее URA.RU сообщало, что пиарщики губернатора выложили в telegram-канал видео с поездки Артюхова из Салехарда в Надым. На запись попал фрагмент, где глава региона пересек сплошную линию и выехал на встречную полосу.

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Силовики ЯНАО не смогли установить факт нарушения губернатором Дмитрием Артюховым ПДД, поэтому ему не грозит штраф за пересечение сплошной линии. Об этом URA.RU сообщили в ямальском управлении Госавтоинспекции. «Представленный фрагмент видеозаписи, в силу плохой различимости дорожной разметки, не позволяет с достоверностью установить факт нарушения правил дорожного движения. Кроме этого, не установлено место, дата и время события», — сообщил замначальника Василий Гучко. Ранее URA.RU сообщало, что пиарщики губернатора выложили в telegram-канал видео с поездки Артюхова из Салехарда в Надым. На запись попал фрагмент, где глава региона пересек сплошную линию и выехал на встречную полосу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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