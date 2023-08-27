ГИБДД не нашла нарушений в скандальном видео из поездки главы ЯНАО

Силовики ЯНАО не смогли установить факт нарушения губернатором Дмитрием Артюховым ПДД, поэтому ему не грозит штраф за пересечение сплошной линии. Об этом URA.RU сообщили в ямальском управлении Госавтоинспекции.
«Представленный фрагмент видеозаписи, в силу плохой различимости дорожной разметки, не позволяет с достоверностью установить факт нарушения правил дорожного движения. Кроме этого, не установлено место, дата и время события», — сообщил замначальника Василий Гучко.
Ранее URA.RU сообщало, что пиарщики губернатора выложили в telegram-канал видео с поездки Артюхова из Салехарда в Надым. На запись попал фрагмент, где глава региона пересек сплошную линию и выехал на встречную полосу.
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