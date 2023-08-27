Курганский боец, получивший три пулевых ранения на СВО, не может оформить инвалидность

Курганский боец, получивший три пулевых ранения, не может оформить инвалидность

Боец вернулся домой после 8 месяцев лечения в госпитале Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Боец из Шадринского округа Курганской области Антон Шарыпов, получивший три пулевых ранения на СВО, не может оформить инвалидность, пенсию и удостоверение ветерана боевых действий. Мама бойца Наталья Панова рассказала URA.RU, что ожидание нужных документов затянулось на несколько месяцев.

«Сын в 2020 году ушел в армию, в Хабаровске подписал контракт на три года. Попал на СВО, где при обстреле получил очень серьезные ранения. 28 августа прошлого года их в Каховке (Херсонская область) обстреляли. У него было три пулевых ранения: в ногу, в пятку и возле позвоночника. Пулю, которая застряла возле позвоночника, не стали вытаскивать, она так и осталась. Он восемь месяцев пролежал в госпитале: лечили сначала в Севастополе, потом в Москве, затем в Хабаровске. В апреле 2023 года вернулся домой, с апреля мы пытаемся оформить документы и инвалидность», — рассказала Наталья Панова.

По месту жительства бойцу установили I-ую группу инвалидности, запросили документы в военной части. В военкомате семье пояснили, что необходимо дождаться документы из военной части Хабаровска, где служил Шарыпов. Мама бойца беспокоится, что сын до сих пор не уволен. Он не может оформить удостоверение, инвалидность и получить выплаты по увольнению, а также льготы. Семья обратилась к правозащитнику Александру Андрюкову с просьбой помочь в ситуации. Андрюков планирует направить обращение в военную прокуратуру.

Житель Шадринского округа Антон Шарыпов ушел в армию в 2020 году, позже подписал контракт на военную службу на территории СВО фото: предоставила Наталья Панова

В 2022 году боец получил тяжелое ранение в Каховке Херсонской области, проходил лечение в военном госпитале фото: предоставила Наталья Панова

Указом президента РФ от 17 января 2023 года награжден орденом Мужества фото: предоставила Наталья Панова