Курганский боец, получивший три пулевых ранения на СВО, не может оформить инвалидность

Боец из Шадринского округа Курганской области Антон Шарыпов, получивший три пулевых ранения на СВО, не может оформить инвалидность, пенсию и удостоверение ветерана боевых действий. Мама бойца Наталья Панова рассказала URA.RU, что ожидание нужных документов затянулось на несколько месяцев.
«Сын в 2020 году ушел в армию, в Хабаровске подписал контракт на три года. Попал на СВО, где при обстреле получил очень серьезные ранения. 28 августа прошлого года их в Каховке (Херсонская область) обстреляли. У него было три пулевых ранения: в ногу, в пятку и возле позвоночника. Пулю, которая застряла возле позвоночника, не стали вытаскивать, она так и осталась. Он восемь месяцев пролежал в госпитале: лечили сначала в Севастополе, потом в Москве, затем в Хабаровске. В апреле 2023 года вернулся домой, с апреля мы пытаемся оформить документы и инвалидность», — рассказала Наталья Панова.
По месту жительства бойцу установили I-ую группу инвалидности, запросили документы в военной части. В военкомате семье пояснили, что необходимо дождаться документы из военной части Хабаровска, где служил Шарыпов. Мама бойца беспокоится, что сын до сих пор не уволен. Он не может оформить удостоверение, инвалидность и получить выплаты по увольнению, а также льготы. Семья обратилась к правозащитнику Александру Андрюкову с просьбой помочь в ситуации. Андрюков планирует направить обращение в военную прокуратуру.
Житель Шадринского округа Антон Шарыпов ушел в армию в 2020 году, позже подписал контракт на военную службу на территории СВО
фото: предоставила Наталья Панова
В 2022 году боец получил тяжелое ранение в Каховке Херсонской области, проходил лечение в военном госпитале
фото: предоставила Наталья Панова
Указом президента РФ от 17 января 2023 года награжден орденом Мужества
Боец из Шадринского округа Курганской области Антон Шарыпов, получивший три пулевых ранения на СВО, не может оформить инвалидность, пенсию и удостоверение ветерана боевых действий. Мама бойца Наталья Панова рассказала URA.RU, что ожидание нужных документов затянулось на несколько месяцев. «Сын в 2020 году ушел в армию, в Хабаровске подписал контракт на три года. Попал на СВО, где при обстреле получил очень серьезные ранения. 28 августа прошлого года их в Каховке (Херсонская область) обстреляли. У него было три пулевых ранения: в ногу, в пятку и возле позвоночника. Пулю, которая застряла возле позвоночника, не стали вытаскивать, она так и осталась. Он восемь месяцев пролежал в госпитале: лечили сначала в Севастополе, потом в Москве, затем в Хабаровске. В апреле 2023 года вернулся домой, с апреля мы пытаемся оформить документы и инвалидность», — рассказала Наталья Панова. По месту жительства бойцу установили I-ую группу инвалидности, запросили документы в военной части. В военкомате семье пояснили, что необходимо дождаться документы из военной части Хабаровска, где служил Шарыпов. Мама бойца беспокоится, что сын до сих пор не уволен. Он не может оформить удостоверение, инвалидность и получить выплаты по увольнению, а также льготы. Семья обратилась к правозащитнику Александру Андрюкову с просьбой помочь в ситуации. Андрюков планирует направить обращение в военную прокуратуру.