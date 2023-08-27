Махонин подарил новому мэру Перми кувалду, чтобы «выбивать дурь из чиновников». Фото

28 августа 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин поздравил нового мэра с началом работы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил со вступлением в должность мэра столицы Эдуарда Соснина. На торжественной церемонии он подарил ему кувалду, передает корреспондент URA.RU. «Губернатор отметил, что подарок был изготовлен „Мотовилихинскими заводами“. Это молот. По словам Махонина, это символ несгибаемости пермского характера. Но при случае можно и дурь из чиновников выбивать», — рассказал корреспондент, присутствующий на инаугурации Соснина. Махонин в качестве напутствия пообещал Соснину поддержку со стороны краевого правительства. Губернатор попросил нового мэра активно участвовать в нацпроектах, обратить внимание на содержание объектов, созданных к 300-летию Перми, создавать рабочие места. Дмитрий Махонин вручил Эдуарду Соснину книгу и молот Сергей Русанов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил со вступлением в должность мэра столицы Эдуарда Соснина. На торжественной церемонии он подарил ему кувалду, передает корреспондент URA.RU. «Губернатор отметил, что подарок был изготовлен „Мотовилихинскими заводами“. Это молот. По словам Махонина, это символ несгибаемости пермского характера. Но при случае можно и дурь из чиновников выбивать», — рассказал корреспондент, присутствующий на инаугурации Соснина. Махонин в качестве напутствия пообещал Соснину поддержку со стороны краевого правительства. Губернатор попросил нового мэра активно участвовать в нацпроектах, обратить внимание на содержание объектов, созданных к 300-летию Перми, создавать рабочие места.