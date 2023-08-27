27 августа 2023
26 августа 2023

Махонин подарил новому мэру Перми кувалду, чтобы «выбивать дурь из чиновников». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прием губернатора Пермского края. 300 лет Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин поздравил нового мэра с началом работы Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил со вступлением в должность мэра столицы Эдуарда Соснина. На торжественной церемонии он подарил ему кувалду, передает корреспондент URA.RU.

«Губернатор отметил, что подарок был изготовлен „Мотовилихинскими заводами“. Это молот. По словам Махонина, это символ несгибаемости пермского характера. Но при случае можно и дурь из чиновников выбивать», — рассказал корреспондент, присутствующий на инаугурации Соснина.

Махонин в качестве напутствия пообещал Соснину поддержку со стороны краевого правительства. Губернатор попросил нового мэра активно участвовать в нацпроектах, обратить внимание на содержание объектов, созданных к 300-летию Перми, создавать рабочие места.

Дмитрий Махонин вручил Эдуарду Соснину книгу и молот
Дмитрий Махонин вручил Эдуарду Соснину книгу и молот

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил со вступлением в должность мэра столицы Эдуарда Соснина. На торжественной церемонии он подарил ему кувалду, передает корреспондент URA.RU. «Губернатор отметил, что подарок был изготовлен „Мотовилихинскими заводами“. Это молот. По словам Махонина, это символ несгибаемости пермского характера. Но при случае можно и дурь из чиновников выбивать», — рассказал корреспондент, присутствующий на инаугурации Соснина. Махонин в качестве напутствия пообещал Соснину поддержку со стороны краевого правительства. Губернатор попросил нового мэра активно участвовать в нацпроектах, обратить внимание на содержание объектов, созданных к 300-летию Перми, создавать рабочие места.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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