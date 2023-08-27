Девушка без раздумий ответила «согласна» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске во время фестиваля военных оркестров росгвардеец сделал предложение своей возлюбленной. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, девушка ответила согласием.

«Под завершающие аккорды сводного оркестра, в присутствии руководства территориального управления Росгвардии, сослуживцев, челябинцев и гостей города росгвардеец попросил девушку выйти к нему на сцену, встал на колено и протянул своей избраннице помолвочное кольцо. Девушка сразу согласилась», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона.

По словам девушки, она не догадывалась об идее своего мужчины. Предложение руки и сердца стало для нее неожиданностью.

Концерт прошел на площади у Государственного исторического музея Южного Урала. Для жителей и гостей города звучали известные патриотические мелодии в исполнении военных музыкантов из Екатеринбурга, Челябинска, Снежинска, Новоуральска и Трехгорного.

Предложение руки и сердца стало неожиданностью для девушки Фото: пресс-служба Росгвардии региона