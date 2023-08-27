27 августа 2023

Челябинский росгвардеец сделал предложение девушке на музыкальном фестивале. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, свадьба, кольца, женитьба, бракосочетание
Девушка без раздумий ответила «согласна» Фото:

В Челябинске во время фестиваля военных оркестров росгвардеец сделал предложение своей возлюбленной. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, девушка ответила согласием.

«Под завершающие аккорды сводного оркестра, в присутствии руководства территориального управления Росгвардии, сослуживцев, челябинцев и гостей города росгвардеец попросил девушку выйти к нему на сцену, встал на колено и протянул своей избраннице помолвочное кольцо. Девушка сразу согласилась», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона.

По словам девушки, она не догадывалась об идее своего мужчины. Предложение руки и сердца стало для нее неожиданностью.

Концерт прошел на площади у Государственного исторического музея Южного Урала. Для жителей и гостей города звучали известные патриотические мелодии в исполнении военных музыкантов из Екатеринбурга, Челябинска, Снежинска, Новоуральска и Трехгорного.

Предложение руки и сердца стало неожиданностью для девушки
Предложение руки и сердца стало неожиданностью для девушки
Фото:
Во время фестиваля образовалась новая семья
Во время фестиваля образовалась новая семья
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В Челябинске во время фестиваля военных оркестров росгвардеец сделал предложение своей возлюбленной. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, девушка ответила согласием. «Под завершающие аккорды сводного оркестра, в присутствии руководства территориального управления Росгвардии, сослуживцев, челябинцев и гостей города росгвардеец попросил девушку выйти к нему на сцену, встал на колено и протянул своей избраннице помолвочное кольцо. Девушка сразу согласилась», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. По словам девушки, она не догадывалась об идее своего мужчины. Предложение руки и сердца стало для нее неожиданностью. Концерт прошел на площади у Государственного исторического музея Южного Урала. Для жителей и гостей города звучали известные патриотические мелодии в исполнении военных музыкантов из Екатеринбурга, Челябинска, Снежинска, Новоуральска и Трехгорного.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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