В Челябинске во время фестиваля военных оркестров росгвардеец сделал предложение своей возлюбленной. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, девушка ответила согласием.
«Под завершающие аккорды сводного оркестра, в присутствии руководства территориального управления Росгвардии, сослуживцев, челябинцев и гостей города росгвардеец попросил девушку выйти к нему на сцену, встал на колено и протянул своей избраннице помолвочное кольцо. Девушка сразу согласилась», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона.
По словам девушки, она не догадывалась об идее своего мужчины. Предложение руки и сердца стало для нее неожиданностью.
Концерт прошел на площади у Государственного исторического музея Южного Урала. Для жителей и гостей города звучали известные патриотические мелодии в исполнении военных музыкантов из Екатеринбурга, Челябинска, Снежинска, Новоуральска и Трехгорного.
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