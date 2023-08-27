В старинных зданиях Тобольска появятся бутик-отели

Мини-гостиницы отремонтированных исторических домах Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В старинных зданиях Тобольска инвесторы намерены после ремонта домов открывать бутик-отели. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.

«Один из них появится в полуразрушенном особняке Константинова на Базарной площади. Недавно его продали за один рубль. Еще несколько мини-гостиниц откроют по соседству,» — рассказали в мэрии.

Власти добавили, что в отеле в доме Константинова будет 30 номеров. Дата открытия гостиницы пока не сообщается.