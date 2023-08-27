27 августа 2023

В старинных зданиях Тобольска появятся бутик-отели

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочая поездка губернатора Александра Моора. Тобольск, разруха
Мини-гостиницы отремонтированных исторических домах Фото:

В старинных зданиях Тобольска инвесторы намерены после ремонта домов открывать бутик-отели. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.

«Один из них появится в полуразрушенном особняке Константинова на Базарной площади. Недавно его продали за один рубль. Еще несколько мини-гостиниц откроют по соседству,» — рассказали в мэрии.

Власти добавили, что в отеле в доме Константинова будет 30 номеров. Дата открытия гостиницы пока не сообщается.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В старинных зданиях Тобольска инвесторы намерены после ремонта домов открывать бутик-отели. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. «Один из них появится в полуразрушенном особняке Константинова на Базарной площади. Недавно его продали за один рубль. Еще несколько мини-гостиниц откроют по соседству,» — рассказали в мэрии. Власти добавили, что в отеле в доме Константинова будет 30 номеров. Дата открытия гостиницы пока не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...