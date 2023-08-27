27 августа 2023

Тюменский губернатор Моор подписал кирпич на память. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение ВРИО губернатора Александра Моора строительной площадки Doorhan и открытие спортивной площадки в поселке Московский. Тюмень, моор александр, иванова светлана
Губернатор Моор 28 августа работает в Тюменском районе (архивное фото) Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор на память подписал кирпич во время визита на Винзилинский завод керамических стеновых материалов. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. Необычный сувенир Моор приурочил к 100-летию Тюменского района, в котором расположен завод.

«Глава региона подписал кирпич на Винзилинском заводе керамических стеновых материалов. Изделие обожгут и отправят в музей завода», — рассказали в инфоцентре.

Власти добавили, что завод, основанный в 2014 году, является одним из лидеров по производству кирпича в Тюменской области и близлежащих регионах. География поставок — практически вся Россия, а также Казахстан.

Фото:

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Губернатор Тюменской области Александр Моор на память подписал кирпич во время визита на Винзилинский завод керамических стеновых материалов. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. Необычный сувенир Моор приурочил к 100-летию Тюменского района, в котором расположен завод. «Глава региона подписал кирпич на Винзилинском заводе керамических стеновых материалов. Изделие обожгут и отправят в музей завода», — рассказали в инфоцентре. Власти добавили, что завод, основанный в 2014 году, является одним из лидеров по производству кирпича в Тюменской области и близлежащих регионах. География поставок — практически вся Россия, а также Казахстан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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