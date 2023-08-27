Губернатор Моор 28 августа работает в Тюменском районе (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор на память подписал кирпич во время визита на Винзилинский завод керамических стеновых материалов. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. Необычный сувенир Моор приурочил к 100-летию Тюменского района, в котором расположен завод.

«Глава региона подписал кирпич на Винзилинском заводе керамических стеновых материалов. Изделие обожгут и отправят в музей завода», — рассказали в инфоцентре.

Власти добавили, что завод, основанный в 2014 году, является одним из лидеров по производству кирпича в Тюменской области и близлежащих регионах. География поставок — практически вся Россия, а также Казахстан.