На Тюменскую область надвигается сильный ветер

29 августа ветер будет достигать скорости 19 м/с
В Тюменской области 29 августа ожидается сильный ветер скоростью до 19 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
«Днем 29 августа в Тюменской области местами ожидаются кратковременные дожди, ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с, с порывами до 17-19 м/с. Уважаемые граждане, будьте внимательны», — предупредили в ведомстве.
По данным Гидрометеоцентра России, ветер такой скорости определяется как «очень крепкий». Он способен ломать сучья деревьев, идти против ветра очень тяжело.
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