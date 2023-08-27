На Тюменскую область надвигается сильный ветер

28 августа 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

29 августа ветер будет достигать скорости 19 м/с Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области 29 августа ожидается сильный ветер скоростью до 19 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. «Днем 29 августа в Тюменской области местами ожидаются кратковременные дожди, ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с, с порывами до 17-19 м/с. Уважаемые граждане, будьте внимательны», — предупредили в ведомстве. По данным Гидрометеоцентра России, ветер такой скорости определяется как «очень крепкий». Он способен ломать сучья деревьев, идти против ветра очень тяжело.

В Тюменской области 29 августа ожидается сильный ветер скоростью до 19 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. «Днем 29 августа в Тюменской области местами ожидаются кратковременные дожди, ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с, с порывами до 17-19 м/с. Уважаемые граждане, будьте внимательны», — предупредили в ведомстве. По данным Гидрометеоцентра России, ветер такой скорости определяется как «очень крепкий». Он способен ломать сучья деревьев, идти против ветра очень тяжело.