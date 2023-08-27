27 августа 2023

На Тюменскую область надвигается сильный ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода. Тюмень, рекламный щит, сильный ветер
29 августа ветер будет достигать скорости 19 м/с Фото:

В Тюменской области 29 августа ожидается сильный ветер скоростью до 19 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«Днем 29 августа в Тюменской области местами ожидаются кратковременные дожди, ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с, с порывами до 17-19 м/с. Уважаемые граждане, будьте внимательны», — предупредили в ведомстве.

По данным Гидрометеоцентра России, ветер такой скорости определяется как «очень крепкий». Он способен ломать сучья деревьев, идти против ветра очень тяжело.

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В Тюменской области 29 августа ожидается сильный ветер скоростью до 19 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. «Днем 29 августа в Тюменской области местами ожидаются кратковременные дожди, ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с, с порывами до 17-19 м/с. Уважаемые граждане, будьте внимательны», — предупредили в ведомстве. По данным Гидрометеоцентра России, ветер такой скорости определяется как «очень крепкий». Он способен ломать сучья деревьев, идти против ветра очень тяжело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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