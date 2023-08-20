Переговоры ЭКОВАС с мятежниками в Нигере провалились

20 августа 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Делегация ЭКОВАС покидает Нигер из-за неудачных переговоров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Переговоры экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) с мятежниками в Нигере провалилась. Об этом сообщают журналисты из ОАЭ. «Переговоры делегации ЭКОВАС с мятежниками в Нигере провалились», — сообщает телеканал Al Arabiya. Уточняется, что делегация покидает страну. Представители сообщества прибыли в Нигер 19 августа. Мятежники подчеркнули, что любое вмешательство в дела страны со стороны ЭКОВАС будет расценено как оккупация. 27 июля президент Нигера Мохамед Базум был смещен со своей должности в результате государственного переворота. В связи с этим ЭКОВАС начало готовить вторжение в страну.

Переговоры экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) с мятежниками в Нигере провалилась. Об этом сообщают журналисты из ОАЭ. «Переговоры делегации ЭКОВАС с мятежниками в Нигере провалились», — сообщает телеканал Al Arabiya. Уточняется, что делегация покидает страну. Представители сообщества прибыли в Нигер 19 августа. Мятежники подчеркнули, что любое вмешательство в дела страны со стороны ЭКОВАС будет расценено как оккупация. 27 июля президент Нигера Мохамед Базум был смещен со своей должности в результате государственного переворота. В связи с этим ЭКОВАС начало готовить вторжение в страну.