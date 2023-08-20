Переговоры ЭКОВАС с мятежниками в Нигере провалились

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Делегация ЭКОВАС покидает Нигер из-за неудачных переговоров Фото:

Переговоры экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) с мятежниками в Нигере провалилась. Об этом сообщают журналисты из ОАЭ.

«Переговоры делегации ЭКОВАС с мятежниками в Нигере провалились», — сообщает телеканал Al Arabiya. Уточняется, что делегация покидает страну.

Представители сообщества прибыли в Нигер 19 августа. Мятежники подчеркнули, что любое вмешательство в дела страны со стороны ЭКОВАС будет расценено как оккупация. 27 июля президент Нигера Мохамед Базум был смещен со своей должности в результате государственного переворота. В связи с этим ЭКОВАС начало готовить вторжение в страну.

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Переговоры экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) с мятежниками в Нигере провалилась. Об этом сообщают журналисты из ОАЭ. «Переговоры делегации ЭКОВАС с мятежниками в Нигере провалились», — сообщает телеканал Al Arabiya. Уточняется, что делегация покидает страну. Представители сообщества прибыли в Нигер 19 августа. Мятежники подчеркнули, что любое вмешательство в дела страны со стороны ЭКОВАС будет расценено как оккупация. 27 июля президент Нигера Мохамед Базум был смещен со своей должности в результате государственного переворота. В связи с этим ЭКОВАС начало готовить вторжение в страну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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