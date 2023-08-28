Макрон испугался расширения БРИКС

Расширение БРИКС представляет угрозу для нынешнего западного миропорядка, а также создает риск «фрагментации мира». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Расширение БРИКС свидетельствует о намерении выстроить альтернативный мировой порядок, который видят, как слишком западный», — сказал Эммануэль Макрон на конференции послов республики. Также французский лидер заявил об угрозе «фрагментации мира».
Саммит БРИКС прошел с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. В результате заседания лидеры государств блока согласовали расширение экономического союза, пишет РАПСИ. За последнее время 23 страны пожелали присоединиться к этому объединению.
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