Макрон испугался расширения БРИКС

Макрон заявил об угрозе для западного миропорядка из-за расширения БРИКС
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Европейские политики. stock, stock, Эмманюэль Макрон
Эммануэль Макрон заявил, что расширение БРИКС приведет к «фрагментации мира» Фото:
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Саммит БРИКС в 2023 году в ЮАР

Расширение БРИКС представляет угрозу для нынешнего западного миропорядка, а также создает риск «фрагментации мира». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Расширение БРИКС свидетельствует о намерении выстроить альтернативный мировой порядок, который видят, как слишком западный», — сказал Эммануэль Макрон на конференции послов республики. Также французский лидер заявил об угрозе «фрагментации мира».

Саммит БРИКС прошел с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. В результате заседания лидеры государств блока согласовали расширение экономического союза, пишет РАПСИ. За последнее время 23 страны пожелали присоединиться к этому объединению.

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Расширение БРИКС представляет угрозу для нынешнего западного миропорядка, а также создает риск «фрагментации мира». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Расширение БРИКС свидетельствует о намерении выстроить альтернативный мировой порядок, который видят, как слишком западный», — сказал Эммануэль Макрон на конференции послов республики. Также французский лидер заявил об угрозе «фрагментации мира». Саммит БРИКС прошел с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. В результате заседания лидеры государств блока согласовали расширение экономического союза, пишет РАПСИ. За последнее время 23 страны пожелали присоединиться к этому объединению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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