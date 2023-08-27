Жители города в ХМАО, выступающие против строительства дороги, готовят жалобу Бастрыкину

Жители Югорска, выступающие против строительства дороги, пожалуются Бастрыкину

28 августа 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Жители Югорска жалуются на строительство четырехполосной дороги и требуют провести проверку с участием общественности Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Жители Югорска (ХМАО) собираются пожаловаться председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину из-за строительства четырехполосной дороги. Владелица одного из домов на улице Магистральной сообщила агентству, что предыдущие заявления в районный следственный комитет и окружным властям не принесли ожидаемого результата. «Писали о нарушениях при проектировании дороги на нашей улице в Народный фронт, в районную и окружную прокуратуры, ездили на прием к губернатору ХМАО Наталье Комаровой. По распоряжению Комаровой строительство дороги в августе частично приостановили, но после формальных проверок работы были возобновлены — наши требования о внесении изменений в проект проигнорировали, поэтому мы решили написать Бастрыкину», — сообщила жительница Югорска. В заявлении главе Следкома РФ югорчане просят собрать комиссию, в которую войдут представители Народного фронта, жители улицы Магистральной, и провести открытую проверку проекта строительства дороги. Жители улицы Магистральной требуют пересмотреть проект и внести в него исправления. Ранее URA.RU писало, что жители Югорска (ХМАО) выступили против строительства четырехполосной трассы. По расчетам югорчан, широкая дорога пройдет близко к домам и захватит дворы.

Жители Югорска (ХМАО) собираются пожаловаться председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину из-за строительства четырехполосной дороги. Владелица одного из домов на улице Магистральной сообщила агентству, что предыдущие заявления в районный следственный комитет и окружным властям не принесли ожидаемого результата. «Писали о нарушениях при проектировании дороги на нашей улице в Народный фронт, в районную и окружную прокуратуры, ездили на прием к губернатору ХМАО Наталье Комаровой. По распоряжению Комаровой строительство дороги в августе частично приостановили, но после формальных проверок работы были возобновлены — наши требования о внесении изменений в проект проигнорировали, поэтому мы решили написать Бастрыкину», — сообщила жительница Югорска. В заявлении главе Следкома РФ югорчане просят собрать комиссию, в которую войдут представители Народного фронта, жители улицы Магистральной, и провести открытую проверку проекта строительства дороги. Жители улицы Магистральной требуют пересмотреть проект и внести в него исправления. Ранее URA.RU писало, что жители Югорска (ХМАО) выступили против строительства четырехполосной трассы. По расчетам югорчан, широкая дорога пройдет близко к домам и захватит дворы.