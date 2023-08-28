Автомобили от губернатора Моора прибыли в зону СВО

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Передача машин УАЗ в зону СВО. Курган, фургон, уаз буханка
Тюменцы передали военным девять машин УАЗ Фото:

Девять новых автомобилей от властей Тюменской области прибыли в зону СВО. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Автомобили от тюменцев прибыли в зону СВО. По поручению губернатора Александра Моора землякам-военнослужащим передали 9 новых автомобилей УАЗ: восемь «буханок» и одного «фермера», — рассказали в инфоцентре.

Моор отметил, что региона уже второй раз отправляет военным такую крупную партию машин. «В июле на передовую уехали девять машин. Вся техника в работе, УАЗы встали на воинский автомобильный учет. Получаем обратную связь — бойцы довольны», — сообщил глава региона.

По данным властей, в переданных машинах находится необходимое для военных оборудование и обмундирование. В частности: бронежилеты, противодроновые ружья, маскировочные сети, медицинские аптечки и другое.

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Девять новых автомобилей от властей Тюменской области прибыли в зону СВО. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Автомобили от тюменцев прибыли в зону СВО. По поручению губернатора Александра Моора землякам-военнослужащим передали 9 новых автомобилей УАЗ: восемь «буханок» и одного «фермера», — рассказали в инфоцентре. Моор отметил, что региона уже второй раз отправляет военным такую крупную партию машин. «В июле на передовую уехали девять машин. Вся техника в работе, УАЗы встали на воинский автомобильный учет. Получаем обратную связь — бойцы довольны», — сообщил глава региона. По данным властей, в переданных машинах находится необходимое для военных оборудование и обмундирование. В частности: бронежилеты, противодроновые ружья, маскировочные сети, медицинские аптечки и другое.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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