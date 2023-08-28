Автомобили от губернатора Моора прибыли в зону СВО

Тюменцы передали военным девять машин УАЗ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Девять новых автомобилей от властей Тюменской области прибыли в зону СВО. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Автомобили от тюменцев прибыли в зону СВО. По поручению губернатора Александра Моора землякам-военнослужащим передали 9 новых автомобилей УАЗ: восемь «буханок» и одного «фермера», — рассказали в инфоцентре.

Моор отметил, что региона уже второй раз отправляет военным такую крупную партию машин. «В июле на передовую уехали девять машин. Вся техника в работе, УАЗы встали на воинский автомобильный учет. Получаем обратную связь — бойцы довольны», — сообщил глава региона.

По данным властей, в переданных машинах находится необходимое для военных оборудование и обмундирование. В частности: бронежилеты, противодроновые ружья, маскировочные сети, медицинские аптечки и другое.