Мужчина пропал в Ленинском округе Тюмени
В Тюмени ищут пропавшего пенсионера Владимира Хмелецкого. Информация об этом размещена на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».
«Пропал Хмелецкий Владимир Григорьевич, 66 лет. Ленинский АО, Тюмень. 28 августа вышел из дома в неизвестном направлении», — говорится в ориентировке.
Обладающих информацией о нахождении пропавшего просят сообщить организаторам поиска Екатерине (89220059559) или Наталье (89829091500). Также можно позвонить в полицию.
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