В Тюмени ищут пропавшего пенсионера. Фото

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Мужчина пропал в Ленинском округе Тюмени Фото:

В Тюмени ищут пропавшего пенсионера Владимира Хмелецкого. Информация об этом размещена на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал Хмелецкий Владимир Григорьевич, 66 лет. Ленинский АО, Тюмень. 28 августа вышел из дома в неизвестном направлении», — говорится в ориентировке.

Обладающих информацией о нахождении пропавшего просят сообщить организаторам поиска Екатерине (89220059559) или Наталье (89829091500). Также можно позвонить в полицию.

Фото:

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В Тюмени ищут пропавшего пенсионера Владимира Хмелецкого. Информация об этом размещена на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте». «Пропал Хмелецкий Владимир Григорьевич, 66 лет. Ленинский АО, Тюмень. 28 августа вышел из дома в неизвестном направлении», — говорится в ориентировке. Обладающих информацией о нахождении пропавшего просят сообщить организаторам поиска Екатерине (89220059559) или Наталье (89829091500). Также можно позвонить в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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