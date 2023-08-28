В Тюмени ищут пропавшего пенсионера. Фото

28 августа 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Мужчина пропал в Ленинском округе Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени ищут пропавшего пенсионера Владимира Хмелецкого. Информация об этом размещена на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте». «Пропал Хмелецкий Владимир Григорьевич, 66 лет. Ленинский АО, Тюмень. 28 августа вышел из дома в неизвестном направлении», — говорится в ориентировке. Обладающих информацией о нахождении пропавшего просят сообщить организаторам поиска Екатерине (89220059559) или Наталье (89829091500). Также можно позвонить в полицию. Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Тюмени ищут пропавшего пенсионера Владимира Хмелецкого. Информация об этом размещена на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте». «Пропал Хмелецкий Владимир Григорьевич, 66 лет. Ленинский АО, Тюмень. 28 августа вышел из дома в неизвестном направлении», — говорится в ориентировке. Обладающих информацией о нахождении пропавшего просят сообщить организаторам поиска Екатерине (89220059559) или Наталье (89829091500). Также можно позвонить в полицию.