В тюменских школах пройдут учения на случай ЧС

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Закрывают школу №14 на 800 учеников. Полевской, эвакуация, огнетушитель, убежище, запасный выход, пожарная безопасность
В школах и ссузах отработают действия при ЧС Фото:

В школах и ссузах Тюменской области пройдут учения на случай ЧС. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«В школах, колледжах и техникумах Тюменской области завтра, 29 августа, пройдут учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях. В учебных заведениях проверят работоспособность систем оповещения, а также отработают взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями», — рассказали в инфоцентре.

Власти добавили, что полученный опыт проанализируют на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Организаторами учений выступили Минпросвещения России, МЧС России, МВД России, Росгвардия и региональные органы власти.

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В школах и ссузах Тюменской области пройдут учения на случай ЧС. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «В школах, колледжах и техникумах Тюменской области завтра, 29 августа, пройдут учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях. В учебных заведениях проверят работоспособность систем оповещения, а также отработают взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями», — рассказали в инфоцентре. Власти добавили, что полученный опыт проанализируют на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Организаторами учений выступили Минпросвещения России, МЧС России, МВД России, Росгвардия и региональные органы власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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