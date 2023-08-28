В тюменских школах пройдут учения на случай ЧС

В школах и ссузах отработают действия при ЧС Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В школах и ссузах Тюменской области пройдут учения на случай ЧС. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«В школах, колледжах и техникумах Тюменской области завтра, 29 августа, пройдут учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях. В учебных заведениях проверят работоспособность систем оповещения, а также отработают взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями», — рассказали в инфоцентре.

Власти добавили, что полученный опыт проанализируют на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Организаторами учений выступили Минпросвещения России, МЧС России, МВД России, Росгвардия и региональные органы власти.