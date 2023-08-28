28 августа 2023

Недалеко от Бали произошло землетрясение магнитудой 6,9

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Клипарт, море, облака, океан
Очаг землетрясения зафиксирован на глубине 518 километров Фото:

В акватории Индонезии произошло землетрясение магнитудой в 6,9 баллов. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

«Землетрясение магнитудой 6,9 зарегистрировали у побережья Индонезии», — передает ТАСС со ссылкой на данные сейсмологического центра. Эпицентр находился в 200 километрах к северу от города Матарама. Очаг зафиксирован на глубине 518 километров.

Информации о пострадавших нет. Предупреждений о цунами не было.

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В акватории Индонезии произошло землетрясение магнитудой в 6,9 баллов. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре. «Землетрясение магнитудой 6,9 зарегистрировали у побережья Индонезии», — передает ТАСС со ссылкой на данные сейсмологического центра. Эпицентр находился в 200 километрах к северу от города Матарама. Очаг зафиксирован на глубине 518 километров. Информации о пострадавших нет. Предупреждений о цунами не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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