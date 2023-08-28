Недалеко от Бали произошло землетрясение магнитудой 6,9 29 августа 2023 в 01:33 Размер текста - 17 + Очаг землетрясения зафиксирован на глубине 518 километров Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU В акватории Индонезии произошло землетрясение магнитудой в 6,9 баллов. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре. «Землетрясение магнитудой 6,9 зарегистрировали у побережья Индонезии», — передает ТАСС со ссылкой на данные сейсмологического центра. Эпицентр находился в 200 километрах к северу от города Матарама. Очаг зафиксирован на глубине 518 километров. Информации о пострадавших нет. Предупреждений о цунами не было. В акватории Индонезии произошло землетрясение магнитудой в 6,9 баллов. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре. «Землетрясение магнитудой 6,9 зарегистрировали у побережья Индонезии», — передает ТАСС со ссылкой на данные сейсмологического центра. Эпицентр находился в 200 километрах к северу от города Матарама. Очаг зафиксирован на глубине 518 километров. Информации о пострадавших нет. Предупреждений о цунами не было. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям