Недалеко от Бали произошло землетрясение магнитудой 6,9

Очаг землетрясения зафиксирован на глубине 518 километров
В акватории Индонезии произошло землетрясение магнитудой в 6,9 баллов. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.
«Землетрясение магнитудой 6,9 зарегистрировали у побережья Индонезии», — передает ТАСС со ссылкой на данные сейсмологического центра. Эпицентр находился в 200 километрах к северу от города Матарама. Очаг зафиксирован на глубине 518 километров.
Информации о пострадавших нет. Предупреждений о цунами не было.
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