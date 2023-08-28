Депутат Госдумы Гусев предложил ввести ОСАГО на электросамокаты

Правила использования электросамокатов необходимо ужесточить: ввести ограничение скорости, разрешить вождение с 14 лет и только по велодорожкам, а также обязать ввести ОСАГО. Такое заявление сделал кандидат в мэры Москвы, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия-За Правду» Дмитрий Гусев.
«Необходимо ужесточить ответственность для любителей электросамокатов. Ввести права и разрешить управлять электросамокатами с 14 лет, ввести ОСАГО для электросамокатов как для транспорта, ограничить езду на самокатах только велодорожками», — пишет Гусев в в своем t
Он добавил, что стоит ограничить скорость движения на электросамокате до 10 километров в час и не выпускать на дороги агрегаты мощностью более 250 Вт. Нововведения он призвал обсудить уже в осенней сессии Госдумы, чтобы в новом сезоне улицы стали безопаснее.
ДТП на электросамокатах стали частым явлением в крупных городах из-за повсеместного и нерегулируемого использования. URA.RU собрало информацию, которая позволяет понять, как вести себя в случае дорожно-транспортного происшествия.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.