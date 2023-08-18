Что делать, если попал в ДТП на самокате. Инфографика

Самокатчикам грозит штраф или уголовная статья за наезд на пешехода

18 августа 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

Водители электросамокатов не должны создавать помех для движения пешеходов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С разрешением на езду электросамокатов по тротуарам и другим местам, где ходят пешеходы, вероятность наезда на людей увеличивается. В отличие от инструкций ПДД для ДТП с автомобилями, для электросамоката такого алгоритма нет. URA.RU собрало информацию, которая позволяет понять как вести себя в случае дорожно-транспортного происшествия. Считается ли за ДТП наезд на пешехода В соответствии с федеральным законом столкновение электросамоката и пешехода будет считаться ДТП. Согласно определению, ДТП включает события, произошедшие в процессе движения с участием транспортного средства, при которых пострадали люди или причинен иной материальный ущерб. ПДД определяет электросамокаты как транспортные средства. Подобные инциденты должны быть оформлены инспекторами ДПС. Что грозит за наезд на пешехода в 2023 году Самокатчику может грозить административная ответственность и штраф в размере от 1 000 до 1 500 рублей, если пешеход получил легкий или средний вред здоровью. Если наезд привел к тяжелым увечьям или смертельному исходу, самокатчику может грозить уголовная ответственность. Санкции могут включать ограничение свободы до трех лет, принудительный труд до двух лет, арест до четырех месяцев или тюремное заключение до двух лет. Что нужно сделать, если произошло ДТП На месте происшествия с наездом на пешехода необходимо: Остановиться и оценить ситуацию;

Проверить состояние пострадавшего и предоставить ему первую помощь, если возможно, а также вызвать скорую помощь;

Позвонить по номеру 02 или 112 и сообщить о происшествии, указав, что вы двигались на электросамокате;

Следовать инструкциям дежурного и дожидаться прибытия полиции;

При наличии свидетелей или видеозаписей, сообщить об этом полицейским;

Возможно договориться с пострадавшим о взаиморасчете без участия полиции, однако это рискованный вариант, поскольку пострадавший впоследствии может все же обратиться в полицию. Важно помнить, что даже если на первый взгляд пострадавший не имеет серьезных повреждений, он все равно имеет право обратиться в полицию. Травмы, которые будут обнаружены пострадавшим с задержкой, могут быть так же учтены полицией. Что будет, если покинуть место ДТП За это не предусмотрено наказания, так как управляющий электросамокатом не является водителем. Но если он использовал прокатный самокат, то он может быть идентифицирован через данные, оставленные при аренде. Оператор проката может предоставить информацию о личности управляющего и поездке по запросу полиции. Кто будет виноват в ДТП с наездом на пешехода В случае наезда на пешехода на тротуаре, виновным признается пользователь прокатного самоката (СИМ). Пользователям самокатов запрещено создавать помехи для пешеходов и требуется снижать скорость или уступать дорогу. Если вес самоката превышает 35 кг, его пребывание на тротуаре считается нарушением ПДД.

Согласно Правилам дорожного движения, пользователь самоката должен спешиваться с него и пересекать пешеходный переход рядом с собой. Если самокатчик не соблюдает это правило и совершает наезд на пешехода на пешеходном переходе, то он будет признан виновным.

Существуют различные варианты признания виновности в случае происшествия на проезжей части. Согласно новым правилам, с 14 лет разрешается ездить на электросамокате по правому краю проезжей части при определенных условиях. В то же время, пешеходам запрещено переходить дорогу вне пешеходного перехода без убеждения в отсутствии приближающегося транспорта. В результате возникают две ситуации. Если электросамокат соблюдает ПДД, а пешеход перебегает дорогу в неположенном месте, суды склонны считать виноватым только пешехода. Однако если пользователь электросамоката выбрал проезжую часть, несмотря на наличие велосипедных или пешеходных дорожек, и происходит наезд на перебегающего человека, вина может быть распределена обоюдно.

Велосипедисты и наездники СИМ имеют преимущество при движении по велодорожкам. Пешеходы обязаны уступать им дорогу. Если происшествие на велосипедной дорожке связано с наездом на электросамокате, с большой вероятностью виновником будет признан тот, кто не уступил дорогу на велодорожке. Как выглядит порядок возмещения ущерба после ДТП Владельцы электросамокатов несут материальную ответственность за вред, причиненный другим лицам в результате наезда. Если люди получили травмы в результате наезда самоката, виновник должен возместить ущерб. Это относится как к случаям, когда виновником является сам пешеход, так и в других случаях. Ущерб может быть как касательно здоровья, так и имущества пострадавших. Сумма компенсации определяется в зависимости от степени травм и утраченного заработка на время медицинского лечения. Если пешеход признан виновным, он обязан возместить ущерб, включая поврежденный электросамокат. При наезде на пешехода, пострадавший имеет право на возмещение морального вреда от виновника, даже если последний не виноват в ДТП. Однако итоговый размер компенсации будет устанавливаться судом на основе характера страданий пострадавшего. ОСАГО не распространяется на электросамокаты, поэтому страховые выплаты не предусмотрены, и вопрос о компенсации решается между сторонами или через суд. Порядок действий на месте ДТП Фото: инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С разрешением на езду электросамокатов по тротуарам и другим местам, где ходят пешеходы, вероятность наезда на людей увеличивается. В отличие от инструкций ПДД для ДТП с автомобилями, для электросамоката такого алгоритма нет. URA.RU собрало информацию, которая позволяет понять как вести себя в случае дорожно-транспортного происшествия. В соответствии с федеральным законом столкновение электросамоката и пешехода будет считаться ДТП. Согласно определению, ДТП включает события, произошедшие в процессе движения с участием транспортного средства, при которых пострадали люди или причинен иной материальный ущерб. ПДД определяет электросамокаты как транспортные средства. Подобные инциденты должны быть оформлены инспекторами ДПС. Самокатчику может грозить административная ответственность и штраф в размере от 1 000 до 1 500 рублей, если пешеход получил легкий или средний вред здоровью. Если наезд привел к тяжелым увечьям или смертельному исходу, самокатчику может грозить уголовная ответственность. Санкции могут включать ограничение свободы до трех лет, принудительный труд до двух лет, арест до четырех месяцев или тюремное заключение до двух лет. На месте происшествия с наездом на пешехода необходимо: Важно помнить, что даже если на первый взгляд пострадавший не имеет серьезных повреждений, он все равно имеет право обратиться в полицию. Травмы, которые будут обнаружены пострадавшим с задержкой, могут быть так же учтены полицией. За это не предусмотрено наказания, так как управляющий электросамокатом не является водителем. Но если он использовал прокатный самокат, то он может быть идентифицирован через данные, оставленные при аренде. Оператор проката может предоставить информацию о личности управляющего и поездке по запросу полиции. Владельцы электросамокатов несут материальную ответственность за вред, причиненный другим лицам в результате наезда. Если люди получили травмы в результате наезда самоката, виновник должен возместить ущерб. Это относится как к случаям, когда виновником является сам пешеход, так и в других случаях. Ущерб может быть как касательно здоровья, так и имущества пострадавших. Сумма компенсации определяется в зависимости от степени травм и утраченного заработка на время медицинского лечения. Если пешеход признан виновным, он обязан возместить ущерб, включая поврежденный электросамокат. При наезде на пешехода, пострадавший имеет право на возмещение морального вреда от виновника, даже если последний не виноват в ДТП. Однако итоговый размер компенсации будет устанавливаться судом на основе характера страданий пострадавшего. ОСАГО не распространяется на электросамокаты, поэтому страховые выплаты не предусмотрены, и вопрос о компенсации решается между сторонами или через суд.