Отец погибшей 16-летней свердловчанки обвинил следователей в бездействии

29 августа 2023 в 03:27 Размер текста - 17 +

Отец считает, что следователи не помогают установить точную причину смерти его дочери Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки Отец 16-летней школьницы из Каменска-Уральского, которую нашли мертвой в лесополосе, обвинил Следственный комитет в бездействии. Он пояснил, что следователи помогли ему лишь с бланками запросов на изъятие видео с камер видеонаблюдения. «Сколько мы времени потратили на беседы с ними (сотрудниками СУ СКР по Свердловской области — прим. URA.RU). Единственное, чем нам помогли — это бланки запросов на изъятие видео [с камер видеонаблюдения]», — передает Е1.RU слова отца школьницы. Журналист URA.RU отправил запрос в ведомство, ответ ожидается. По словам отца девочки, видео собирал один человек. Кто именно, он не назвал. На этом видео — полный маршрут, который прошла школьница. На кадрах также есть мужчина, который якобы преследовал девочку на велосипеде. Отец хочет выложить его приметы и фото в местные паблики, чтобы найти мужчину. Он может быть свидетелем или подозреваемым в деле. Тело школьницы нашли 9 августа в лесополосе. За день до этого она возвращалась из Екатеринбурга, где поступала в колледж. На теле школьницы не было признаков насильственной смерти или суицида. Одной из версий называлось отравление наркотиками. Отец не согласен с этим и ждет результатов судмедэкспертизы. Они, по его словам, будут известны, в начале сентября.

Отец 16-летней школьницы из Каменска-Уральского, которую нашли мертвой в лесополосе, обвинил Следственный комитет в бездействии. Он пояснил, что следователи помогли ему лишь с бланками запросов на изъятие видео с камер видеонаблюдения. «Сколько мы времени потратили на беседы с ними (сотрудниками СУ СКР по Свердловской области — прим. URA.RU). Единственное, чем нам помогли — это бланки запросов на изъятие видео [с камер видеонаблюдения]», — передает Е1.RU слова отца школьницы. Журналист URA.RU отправил запрос в ведомство, ответ ожидается. По словам отца девочки, видео собирал один человек. Кто именно, он не назвал. На этом видео — полный маршрут, который прошла школьница. На кадрах также есть мужчина, который якобы преследовал девочку на велосипеде. Отец хочет выложить его приметы и фото в местные паблики, чтобы найти мужчину. Он может быть свидетелем или подозреваемым в деле. Тело школьницы нашли 9 августа в лесополосе. За день до этого она возвращалась из Екатеринбурга, где поступала в колледж. На теле школьницы не было признаков насильственной смерти или суицида. Одной из версий называлось отравление наркотиками. Отец не согласен с этим и ждет результатов судмедэкспертизы. Они, по его словам, будут известны, в начале сентября.