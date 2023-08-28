Погибшую 16-летнюю школьницу из Каменска-Уральского преследовал велосипедист

29 августа 2023 в 00:36 Размер текста - 17 +

Школьница возвращалась домой из Екатеринбурга (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки В соцсетях появилось видео с камер видеонаблюдения, на которые попала погибшая 16-летняя школьница из Каменска-Уральского. На кадрах показан полный маршрут девушки в ночь на 9 августа. Также на видео попал велосипедист, который долгое время ехал за школьницей. Погибшая — выпускница девятого класса. Она возвращалась домой из Екатеринбурга, однако до дома так и не дошла. Ее тело нашли 9 августа в лесополосе в Каменске-Уральском. На нем не было признаков насильственной смерти или суицида. Одной из версий называлось отравление наркотиками. На записи, опубликованной в telegram-канале «ЧП Каменск-Уральский», видно, что за школьницей движется мужчина-велосипедист. Его считают единственным возможным свидетелем того, что с ней произошло. Полиция Каменска-Уральского ищет мужчину. Силовики просят всех, кто знает велосипедиста, звонить по номерам +7 999 368-04-17 и (3439) 32-23-15, пишет Е1.RU.

В соцсетях появилось видео с камер видеонаблюдения, на которые попала погибшая 16-летняя школьница из Каменска-Уральского. На кадрах показан полный маршрут девушки в ночь на 9 августа. Также на видео попал велосипедист, который долгое время ехал за школьницей. Погибшая — выпускница девятого класса. Она возвращалась домой из Екатеринбурга, однако до дома так и не дошла. Ее тело нашли 9 августа в лесополосе в Каменске-Уральском. На нем не было признаков насильственной смерти или суицида. Одной из версий называлось отравление наркотиками. На записи, опубликованной в telegram-канале «ЧП Каменск-Уральский», видно, что за школьницей движется мужчина-велосипедист. Его считают единственным возможным свидетелем того, что с ней произошло. Полиция Каменска-Уральского ищет мужчину. Силовики просят всех, кто знает велосипедиста, звонить по номерам +7 999 368-04-17 и (3439) 32-23-15, пишет Е1.RU.