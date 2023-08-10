Shot: 16-летняя свердловчанка, предварительно, умерла от передозировки наркотиками

Девочка из Каменска-Уральского (Свердловская область), найденная мертвой в лесополосе, могла скончаться от передозировки наркотиками. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Установлен главный подозреваемый в убийстве 16-летней девочки в Каменск-Уральском — это неизвестный пока наркотик. Как сообщил наш источник, школьница, предварительно, умерла от передоза», — пишет telegram-канал.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
Тело девушки сотрудники полиции Каменска-Уральского обнаружили в овраге в лесополосе. Делом занимаются силовики. Более подробная информация о гибели подростка находится в материале URA.RU.
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