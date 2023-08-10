Shot: 16-летняя свердловчанка, предварительно, умерла от передозировки наркотиками

10 августа 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

16-летняя девушка из Каменска-Уральского могла умереть из-за наркотиков, пишет telegram-канал Shot Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки Девочка из Каменска-Уральского (Свердловская область), найденная мертвой в лесополосе, могла скончаться от передозировки наркотиками. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Установлен главный подозреваемый в убийстве 16-летней девочки в Каменск-Уральском — это неизвестный пока наркотик. Как сообщил наш источник, школьница, предварительно, умерла от передоза», — пишет telegram-канал. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось. Тело девушки сотрудники полиции Каменска-Уральского обнаружили в овраге в лесополосе. Делом занимаются силовики. Более подробная информация о гибели подростка находится в материале URA.RU.

Девочка из Каменска-Уральского (Свердловская область), найденная мертвой в лесополосе, могла скончаться от передозировки наркотиками. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Установлен главный подозреваемый в убийстве 16-летней девочки в Каменск-Уральском — это неизвестный пока наркотик. Как сообщил наш источник, школьница, предварительно, умерла от передоза», — пишет telegram-канал. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось. Тело девушки сотрудники полиции Каменска-Уральского обнаружили в овраге в лесополосе. Делом занимаются силовики. Более подробная информация о гибели подростка находится в материале URA.RU.