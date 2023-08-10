Shot: 16-летняя свердловчанка, предварительно, умерла от передозировки наркотиками

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Разное. Курган, наркомания, наркотики, шприц, игла, использованный шприц
16-летняя девушка из Каменска-Уральского могла умереть из-за наркотиков, пишет telegram-канал Shot Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки

Девочка из Каменска-Уральского (Свердловская область), найденная мертвой в лесополосе, могла скончаться от передозировки наркотиками. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Установлен главный подозреваемый в убийстве 16-летней девочки в Каменск-Уральском — это неизвестный пока наркотик. Как сообщил наш источник, школьница, предварительно, умерла от передоза», — пишет telegram-канал.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

Тело девушки сотрудники полиции Каменска-Уральского обнаружили в овраге в лесополосе. Делом занимаются силовики. Более подробная информация о гибели подростка находится в материале URA.RU.

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Девочка из Каменска-Уральского (Свердловская область), найденная мертвой в лесополосе, могла скончаться от передозировки наркотиками. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Установлен главный подозреваемый в убийстве 16-летней девочки в Каменск-Уральском — это неизвестный пока наркотик. Как сообщил наш источник, школьница, предварительно, умерла от передоза», — пишет telegram-канал. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось. Тело девушки сотрудники полиции Каменска-Уральского обнаружили в овраге в лесополосе. Делом занимаются силовики. Более подробная информация о гибели подростка находится в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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