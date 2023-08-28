28 августа 2023
27 августа 2023

Авиакомпания «Ямал» запустила дополнительный рейс на популярном направлении

Авиакомпания «Ямал» запустила авиарейс из Салехарда в Уфу на 31 августа
© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг "Утренний разлет" в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, авиакомпания ямал, сухой суперджет, самолет, ssj100, sukhoi superjet100, взлетное поле
Из Салехарда в Уфу 31 августа будет запущен дополнительный рейс Фото:

Авиакомпания «Ямал» открыла продажу авиабилетов на дополнительный рейс из Салехарда (ЯНАО) в Уфу (Башкирия) на 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Дополнительный рейс 9837 Салехард — Уфа 31 августа 2023. Вылет из Салехарда в 17:25», — сообщает пресс-служба авиакомпании «Ямал» в официальном telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказало, что авиаперевозчик запустил дополнительный авиарейс из Москвы в Салехард и обратно. Билеты продавались на 31 августа.

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Авиакомпания «Ямал» открыла продажу авиабилетов на дополнительный рейс из Салехарда (ЯНАО) в Уфу (Башкирия) на 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. «Дополнительный рейс 9837 Салехард — Уфа 31 августа 2023. Вылет из Салехарда в 17:25», — сообщает пресс-служба авиакомпании «Ямал» в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что авиаперевозчик запустил дополнительный авиарейс из Москвы в Салехард и обратно. Билеты продавались на 31 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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