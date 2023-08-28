Авиакомпания «Ямал» запустила дополнительный рейс на популярном направлении

Из Салехарда в Уфу 31 августа будет запущен дополнительный рейс
Авиакомпания «Ямал» открыла продажу авиабилетов на дополнительный рейс из Салехарда (ЯНАО) в Уфу (Башкирия) на 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
«Дополнительный рейс 9837 Салехард — Уфа 31 августа 2023. Вылет из Салехарда в 17:25», — сообщает пресс-служба авиакомпании «Ямал» в официальном telegram-канале.
Ранее URA.RU рассказало, что авиаперевозчик запустил дополнительный авиарейс из Москвы в Салехард и обратно. Билеты продавались на 31 августа.
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