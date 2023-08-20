20 августа 2023
19 августа 2023

Жителям ЯНАО помогут вернуться домой из Москвы

Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный рейс в Салехард
© Служба новостей «URA.RU»
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Авиакомпания «Ямал» запустит дополнительный рейс из Москвы и обратно на 31 августа Фото:

Авиакомпания «Ямал» запустила дополнительный рейс из Москвы в Салехард и обратно на 31 августа. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«Дополнительные рейсы в последний день лета. Маршрут: Москва — Салехард — Москва», — сообщила пресс-служба авиакомпании «Ямал» в официальном telegram-канале.

Вылет из Москвы состоится в 11 часов 40 минут, из Салехарда самолет до столицы отправится в 17 часов 25 минут. Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании.

Ранее URA.RU рассказало, что жители ЯНАО не могут вылететь из Москвы из-за высоких цен на билеты или их отсутствие. На конец августа АТК «Ямал» также ввела дополнительные рейсы из Тюмени до городов ЯНАО.

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Авиакомпания «Ямал» запустила дополнительный рейс из Москвы в Салехард и обратно на 31 августа. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика. «Дополнительные рейсы в последний день лета. Маршрут: Москва — Салехард — Москва», — сообщила пресс-служба авиакомпании «Ямал» в официальном telegram-канале. Вылет из Москвы состоится в 11 часов 40 минут, из Салехарда самолет до столицы отправится в 17 часов 25 минут. Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании. Ранее URA.RU рассказало, что жители ЯНАО не могут вылететь из Москвы из-за высоких цен на билеты или их отсутствие. На конец августа АТК «Ямал» также ввела дополнительные рейсы из Тюмени до городов ЯНАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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