Жителям ЯНАО помогут вернуться домой из Москвы

Авиакомпания «Ямал» запустила дополнительный рейс из Москвы в Салехард и обратно на 31 августа. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
«Дополнительные рейсы в последний день лета. Маршрут: Москва — Салехард — Москва», — сообщила пресс-служба авиакомпании «Ямал» в официальном telegram-канале.
Вылет из Москвы состоится в 11 часов 40 минут, из Салехарда самолет до столицы отправится в 17 часов 25 минут. Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании.
Ранее URA.RU рассказало, что жители ЯНАО не могут вылететь из Москвы из-за высоких цен на билеты или их отсутствие. На конец августа АТК «Ямал» также ввела дополнительные рейсы из Тюмени до городов ЯНАО.
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