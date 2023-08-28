В челябинских лесах вторые сутки ищут пропавших туристов

В лесах под Златоустом (Челябинская область) вторые сутки идет поисково-спасательная операция в национальном парке «Таганай». Пропавших ищут в горно-таежной местности, сообщили URA.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.
«В сложных погодных условиях два туриста сбились с пути во второй половине дня 28 августа. Мужчина и женщина потеряли ориентировку в плотном лесном массиве», — сообщили в ведомстве.
Паре удалось дозвониться до спасателей и сообщить о своем местоположении. Геолокация потерявшихся была установлена, однако, когда спасатели прибыли на место, пропавших там не оказалось. Как мужчина и женщина перенесли ночевку в глухом лесу под дождем и где могут находиться, неизвестно. Спасатели Златоустовского отряда ПСС продолжают поиск.
Также вторые сутки спасатели ведут поиск пропавшего 82-летнего пенсионера в Усть-Катаве. Мужчина уехал из дома на личном автомобиле в магазин, но домой не вернулся, а сотовый телефон из зоны действия сети пропал.
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