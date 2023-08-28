28 августа 2023

В челябинских лесах вторые сутки ищут пропавших туристов

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, лес, облака, небо, заповедник, природа, тайга, горы, нп зюраткуль
Двое туристов заблудились в нацпарке Таганай Фото:

В лесах под Златоустом (Челябинская область) вторые сутки идет поисково-спасательная операция в национальном парке «Таганай». Пропавших ищут в горно-таежной местности, сообщили URA.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

«В сложных погодных условиях два туриста сбились с пути во второй половине дня 28 августа. Мужчина и женщина потеряли ориентировку в плотном лесном массиве», — сообщили в ведомстве.

Паре удалось дозвониться до спасателей и сообщить о своем местоположении. Геолокация потерявшихся была установлена, однако, когда спасатели прибыли на место, пропавших там не оказалось. Как мужчина и женщина перенесли ночевку в глухом лесу под дождем и где могут находиться, неизвестно. Спасатели Златоустовского отряда ПСС продолжают поиск.

Также вторые сутки спасатели ведут поиск пропавшего 82-летнего пенсионера в Усть-Катаве. Мужчина уехал из дома на личном автомобиле в магазин, но домой не вернулся, а сотовый телефон из зоны действия сети пропал.

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В лесах под Златоустом (Челябинская область) вторые сутки идет поисково-спасательная операция в национальном парке «Таганай». Пропавших ищут в горно-таежной местности, сообщили URA.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона. «В сложных погодных условиях два туриста сбились с пути во второй половине дня 28 августа. Мужчина и женщина потеряли ориентировку в плотном лесном массиве», — сообщили в ведомстве. Паре удалось дозвониться до спасателей и сообщить о своем местоположении. Геолокация потерявшихся была установлена, однако, когда спасатели прибыли на место, пропавших там не оказалось. Как мужчина и женщина перенесли ночевку в глухом лесу под дождем и где могут находиться, неизвестно. Спасатели Златоустовского отряда ПСС продолжают поиск. Также вторые сутки спасатели ведут поиск пропавшего 82-летнего пенсионера в Усть-Катаве. Мужчина уехал из дома на личном автомобиле в магазин, но домой не вернулся, а сотовый телефон из зоны действия сети пропал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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