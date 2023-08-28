Следователи ищут людей, которые попали на камеры в день смерти школьницы в Каменске-Уральском

29 августа 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

На камеру попал некий мужчина, который преследовал девочку на велосипеде Фото: Анна Майорова © URA.RU Следователи устанавливают личности людей, которые попали на уличные видеокамеры в день смерти 16-летней школьницы из Каменска-Уральского (Свердловская область). Тело девушки нашли 9 августа в лесополосе, признаков насильственной смерти или суицида не было. «В ходе следствия проверяются различные версии произошедшего, устанавливаются лица, которые попали в поле зрения видеокамер. Назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза для установления давности и точной причины смерти, назначен комплекс судебных экспертиз по изъятым вещественным доказательствам», — заявила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Накануне в соцсетях появилось видео с камер наблюдения, как школьницу преследует мужчина на велосипеде. Тело 16-летней девочки нашли 9 августа в лесополосе в Каменске-Уральском. За день до этого она возвращалась из Екатеринбурга, куда ездила, чтобы поступить в колледж. На теле школьницы не было признаков насильственной смерти или суицида. Одной из версий называлось отравление наркотиками.

Следователи устанавливают личности людей, которые попали на уличные видеокамеры в день смерти 16-летней школьницы из Каменска-Уральского (Свердловская область). Тело девушки нашли 9 августа в лесополосе, признаков насильственной смерти или суицида не было. «В ходе следствия проверяются различные версии произошедшего, устанавливаются лица, которые попали в поле зрения видеокамер. Назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза для установления давности и точной причины смерти, назначен комплекс судебных экспертиз по изъятым вещественным доказательствам», — заявила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Накануне в соцсетях появилось видео с камер наблюдения, как школьницу преследует мужчина на велосипеде. Тело 16-летней девочки нашли 9 августа в лесополосе в Каменске-Уральском. За день до этого она возвращалась из Екатеринбурга, куда ездила, чтобы поступить в колледж. На теле школьницы не было признаков насильственной смерти или суицида. Одной из версий называлось отравление наркотиками.