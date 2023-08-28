Переселенцы из ЛДНР смогут проголосовать на выборах в Тюмени

29 августа 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

В Тюмени можно будет проголосовать на выборах в заксобрания четырех новых регионов РФ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Избиратели из четырех новых регионов РФ смогут досрочно проголосовать в Тюмени на выборах в заксобрания ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом URA.RU сообщили в избирательной комиссии Тюменской области. «На территории Тюменской области образован избирательный участок, где граждане, обладающие избирательным правом на территориях четырех новых субъектов РФ, могут принять участие в выборах законодательных органов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Участковая избирательная комиссия № 8268 будет работать каждый день с 1 по 3 сентября с 8.00 до 20.00, 4 сентября — с 8.00 до 15.00 (время местное) во Дворце культуры «Нефтяник», — рассказали в избиркоме. Кроме того, члены комиссии в один из дней объедут пункты временного размещения прибывших из указанных регионов в Тюмень граждан. А также выедут в Заводоуковск, Ишим и Тобольск.

Избиратели из четырех новых регионов РФ смогут досрочно проголосовать в Тюмени на выборах в заксобрания ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом URA.RU сообщили в избирательной комиссии Тюменской области. «На территории Тюменской области образован избирательный участок, где граждане, обладающие избирательным правом на территориях четырех новых субъектов РФ, могут принять участие в выборах законодательных органов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Участковая избирательная комиссия № 8268 будет работать каждый день с 1 по 3 сентября с 8.00 до 20.00, 4 сентября — с 8.00 до 15.00 (время местное) во Дворце культуры «Нефтяник», — рассказали в избиркоме. Кроме того, члены комиссии в один из дней объедут пункты временного размещения прибывших из указанных регионов в Тюмень граждан. А также выедут в Заводоуковск, Ишим и Тобольск.