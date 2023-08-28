28 августа 2023

Переселенцы из ЛДНР смогут проголосовать на выборах в Тюмени

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Референдум о присоединении ЛДНР, Запорожья и Херсона к РФ, 5-ый день голосования на участках. Донецк, референдум, избирательный участок, голосование
В Тюмени можно будет проголосовать на выборах в заксобрания четырех новых регионов РФ Фото:
новость из сюжета
Выборы-2023

Избиратели из четырех новых регионов РФ смогут досрочно проголосовать в Тюмени на выборах в заксобрания ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом URA.RU сообщили в избирательной комиссии Тюменской области.

«На территории Тюменской области образован избирательный участок, где граждане, обладающие избирательным правом на территориях четырех новых субъектов РФ, могут принять участие в выборах законодательных органов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Участковая избирательная комиссия № 8268 будет работать каждый день с 1 по 3 сентября с 8.00 до 20.00, 4 сентября — с 8.00 до 15.00 (время местное) во Дворце культуры «Нефтяник», — рассказали в избиркоме.

Кроме того, члены комиссии в один из дней объедут пункты временного размещения прибывших из указанных регионов в Тюмень граждан. А также выедут в Заводоуковск, Ишим и Тобольск.

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Избиратели из четырех новых регионов РФ смогут досрочно проголосовать в Тюмени на выборах в заксобрания ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом URA.RU сообщили в избирательной комиссии Тюменской области. «На территории Тюменской области образован избирательный участок, где граждане, обладающие избирательным правом на территориях четырех новых субъектов РФ, могут принять участие в выборах законодательных органов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Участковая избирательная комиссия № 8268 будет работать каждый день с 1 по 3 сентября с 8.00 до 20.00, 4 сентября — с 8.00 до 15.00 (время местное) во Дворце культуры «Нефтяник», — рассказали в избиркоме. Кроме того, члены комиссии в один из дней объедут пункты временного размещения прибывших из указанных регионов в Тюмень граждан. А также выедут в Заводоуковск, Ишим и Тобольск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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