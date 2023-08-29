Иноагентов Наки и Левиева приговорили к 11 годам лишения свободы за фейки о ВС РФ

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Приговор бывшему зам главы администрации Нелюбину Андрею И Кушнареву Евгению. Курган, приговор, судья, суд, судебный процесс
Ранее Басманный суд запрашивал 13 лет лишения свободы для блогера Фото:
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Блогера Майкла Наки (признан Минюстом РФ иноагентом) и аналитика Руслана Левиева (признан Минюстом РФ иноагентом), которые распространяли фейки, заочно приговорили к 11 годам колонии. Такое решение вынес Басманный суд Москвы.

«Левиев и Наки получили по 11 лет с запретом на выкладывание материалов в Сети на пять лет. Им вменили участие в совместных прямых эфирах в марте 2022 года, где они рассказывали о гибели мирных жителей в Мариуполе и угрозе Запорожской АЭС», — передает корреспондент telegram-канала «Осторожно, новости» из здания суда. Заседание шло меньше часа. Наки и Левиев эмигрировали из России во время спецоперации.

Ранее Басманный суд запрашивал 13 лет тюрьмы для Наки. Такое решение продиктовано деятельностью блогера, который вещал на запрещенных в России медиаресурсах, передает Life.

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Блогера Майкла Наки (признан Минюстом РФ иноагентом) и аналитика Руслана Левиева (признан Минюстом РФ иноагентом), которые распространяли фейки, заочно приговорили к 11 годам колонии. Такое решение вынес Басманный суд Москвы. «Левиев и Наки получили по 11 лет с запретом на выкладывание материалов в Сети на пять лет. Им вменили участие в совместных прямых эфирах в марте 2022 года, где они рассказывали о гибели мирных жителей в Мариуполе и угрозе Запорожской АЭС», — передает корреспондент telegram-канала «Осторожно, новости» из здания суда. Заседание шло меньше часа. Наки и Левиев эмигрировали из России во время спецоперации. Ранее Басманный суд запрашивал 13 лет тюрьмы для Наки. Такое решение продиктовано деятельностью блогера, который вещал на запрещенных в России медиаресурсах, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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