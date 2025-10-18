«В 2026 год со ставкой в 17%»: что прогнозируют эксперты по поводу изменения ключевой ставки 24 октября

Большинство экспертов прогнозируют сохранение уровня ключевой ставки Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В октябре Центральный банк может сохранить ключевую ставку на уровне 17%. Это следует из финансового прогноза аналитиков. Причиной такого решения называют повышение инфляции в сентябре.

Следующее заседание Центробанка пройдет 24 октября. Многие эксперты в области экономики высказали свои предположения, касаемо повышения или понижения ключевой ставки. Часть из них прогнозирует, что она сохранится на прежнем уровне, а часть уверены, что она будет снижаться. Прогнозы экспертов по ключевой ставке — в материале URA.RU.

«В 2026 год войдем со ставкой в 17%»

Ранее предполагалась, что процент «ключа» в августе составит 14-15% Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Бывший заместитель председателя Центробанка, экономист Олег Вьюгин уверен, что на начало 2026 года ключевая ставка составит 17%. Он объяснил это снижением оптимизма по снижению «ключа».

Продолжение после рекламы

«Экономика войдет в 2026 год как с повышением налогов, так и, видимо, с достаточно приличной ставкой. Скорее всего, это будет 17 процентов, а не меньше, как многие думали», — заявил Вьюгин. Его слова приводит «БИЗНЕС Online». Он также отметил, что в августе все предполагали ставку в 14-15%, хотя до такого уровня она не была снижена.

«С большой вероятностью регулятор сохранит ставку»

Также Арбитражный управляющий Минюста РФ, председатель Социал-демократического союза женщин России, бывший сенатор Ольга Епифанова заявила, что Центробанк пытается балансировать между удержанием инфляции под контролем и поддержкой экономической активности. С таким подходом, по ее словам, ЦБ сохранит ставку в октябре.

«В октябре с большой вероятностью регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 17% и ужесточит сигнал финансовому рынку», — заявила Епифанова. Ее слова приводит «Газета.ru».

«ЦБ снизит ключевую ставку на 1%»

Ключевая ставка может быть снижена на 1%, заявил Шедько Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Тем временем Доктор экономических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько допускает возможность снижения ключевой ставки до 16%. По его словам, это будет логичным ответом на улучшение макроэкономических показателей.

«Можно предположить, что ЦБ продолжит цикл смягчения денежно-кредитной политики, снизив ключевую ставку. Вероятно, ставка будет снижена на 1 процентный пункт, до уровня 16% годовых», — заявил Шедько.

«За два месяца до декабрьского заседания ставка снизится до 16%»

По его словам, бизнесу важно получить сигнал о сохранении жесткой денежно-кредитной политики, чтобы формировать реалистичные бюджеты и умеренные планы по росту фонда оплаты труда. Об этом заявил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

«Полагаем, что за два месяца до декабрьского заседания в экономике накопится достаточно позитивных факторов, которые позволят ЦБ снизить ставку до 16%», — заявил Федоров. Его слова приводит РИАМО.

«Наиболее вероятный сценарий — сохранение уровня ключевой ставки»

Скорее всего ключевая ставка сохранится. С таким прогнозом выступил финансист и трейдер Дмитрий Царьков.

Вероятнее всего ставка сохранится на прежнем уровне, заявил Царьков Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

«В совокупности эти факторы делают сохранение ключевой ставки на текущем уровне на предстоящем заседании наиболее вероятным сценарием», — заявил Царьков. Его слова приводит 78.ru.

Такого же мнения придерживается кандидат экономических наук Дмитрий Десятниченко. Он почти не уверен в понижении ключевой ставки и полностью отрицает ее повышение. По его словам уровень «ключа» должен сохраниться.

«Процентов 20–30 — за то, что ставку понизят. Повышать скорее всё-таки не будут, такой вариант, мне кажется, не рассматривается как несвоевременный», — заявил эксперт. Он также отметил, что повышения в ЦБ попытаются избежать.

Продолжение после рекламы

«Ставка снизится до 16,5% или останется на сегодняшнем уровне»

В сохранении ключевой ставки или ее минимальном понижении уверен главный научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Дробышевский. Он отметил, что на заседании 24 октября ЦБ «возьмет паузу» в снижении ставки, чтобы не допустить нового скачка цен.

«Считаю, что возможны два варианта. ЦБ или снизит ставку на половину процентного пункта, то есть до 16,5%, или оставит ее на сегодняшнем уровне», — заявил Дробышевский в разговоре с корреспондентом URA.RU.