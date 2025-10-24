Задержки и отмены рейсов: что происходит в российских аэропортах 24 октября 2025

Рейсы задерживаются как на вылет, так и на прилет в Екатеринбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Утро 22 октября 2025 года снова принесло пассажирам российских аэропортов неприятные сюрпризы: рейсы задерживаются или отменяются по ключевым направлениям, как внутри страны, так и за ее пределами. Сложнее всего ситуация складывается в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и Новосибирске. URA.RU собрала актуальные данные на 8:00 мск — какие рейсы задержаны, а какие отменены.

Где задержаны и отменены рейсы 24 октября 2025

Москва, Шереметьево

Утром 22 октября аэропорт Шереметьево вновь работает с перебоями. На онлайн-табло зафиксированы задержки и отмены рейсов по ряду направлений. Отменен вылет в Касабланку, задерживаются рейсы в Волгоград и два рейса в Анталью.

По прилетам ситуация остается сложной. Наибольшее число задержек отмечается по сибирским направлениям, где рейсы откладываются на несколько часов. С опозданием прибывают самолеты из Кировa, Калининграда, Мурманска, Антальи, Хургады, Омска, Барнаула, Красноярска, Новокузнецка, Белграда, Волгограда, Горно-Алтайска, Сочи, Шанхая и Гонконга.

Продолжение после рекламы

Москва, Домодедово

Утром 22 октября аэропорт Домодедово также столкнулся с задержками рейсов. По данным онлайн-табло, среди вылетов откладываются самолеты в Дубай, Анталью, Сочи и Самарканд. Некоторые рейсы задерживаются на несколько часов.

По прилетам ситуация остается напряженной: с опозданием прибывают борты из Антальи, Каира, Ташкента, Сочи, Шарджи, Еревана, Тель-Авива, Коша, Новосибирска, Дубая, Омска, Куляба, Барнаула, Иркутска, Улан-Удэ, Норильска, Читы, Надыма, Самарканда, Якутска и Нячанга. Отменен рейс из Пхукета. В целом график прилетов смещен на несколько часов, особенно по южным и азиатским направлениям.

Москва, Внуково

Утром 22 октября аэропорт Внуково продолжает работать с перебоями. На онлайн-табло зафиксированы задержки и отмены рейсов.

По вылетам — задержаны самолеты в Анталью, Даламан, Самарканд, Хургаду и Ош, один рейс отправился раньше запланированного времени. Полностью отменен вылет в Батуми. Ситуация по прилетам остается напряженной. Отменены рейсы из Антальи, Тбилиси и Самарканда, с опозданием идут самолеты из Антальи, Саратова, Владикавказа, Тбилиси, Астаны, Еревана, Шарм-эль-Шейха, Стамбула, Даламана, Дубая, Хургады, Ташкента, Красноярска, Термеза и Махачкалы. Особенно часто задерживаются рейсы из турецких курортов и ближневосточных направлений — Анталья фигурирует в расписании несколько раз подряд.

Санкт-Петербург, Пулково

Утром 22 октября в аэропорту Пулково фиксируются новые задержки и отмены рейсов. По данным онлайн-табло, ситуация остается нестабильной как по вылетам, так и по прилетам. Среди вылетов — задержаны рейсы в Котлас, Нижнекамск, Калининград, Иркутск и Казань. Отменен рейс в Тегеран. По прилетам — задерживаются самолеты из Котласа, Оренбурга, Дубая, Антальи, Казани, Стамбула, Тбилиси, Душанбе, Челябинска, Красноярска, Омска, Оша, Екатеринбурга, Калининграда и Пхукета. Кроме того, отменены рейсы из Тегерана и Худжанда. Наиболее частые задержки — по направлениям Анталья, Стамбул и Казань.

Сочи

Утром 22 октября аэропорт Сочи столкнулся с нарушениями в расписании. Пассажиры сообщают о задержках и отменах рейсов как по внутренним, так и по международным направлениям. Особенно осложнена ситуация по вылетам в популярные туристические точки.

Среди рейсов из Сочи на утро вторника зафиксированы задержки на направлениях в Пхукет, Анталью, а также в Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, отменены рейсы в Екатеринбург и Стамбул. В основном задержки достигают нескольких часов, что может повлиять на планы путешественников и туристов.

Продолжение после рекламы

С прилетами ситуация тоже непростая. Самолеты с опозданием прибывают из Пхукета, Перми, Калуги, Красноярска, Самарканда, Шарджи, Тель-Авива, Новосибирска, Тюмени, Екатеринбурга, Антальи, Волгограда, Санкт-Петербурга, Ульяновска. При этом отменен прилет из Екатеринбурга. Наибольшие задержки наблюдаются на международных направлениях, но и внутренние рейсы также летят с опозданием.

Ночная атака беспилотников

Минобороны России сообщает, что ночью 24 октября системы ПВО отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов. Всего перехвачено и уничтожено 111 украинских дронов самолетного типа.