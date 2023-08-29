29 августа 2023

В Госдуме раскрыли состояние отношений между Россией и Сербией

Депутат Госдумы Новиков: России болезненно влияние Запада на Сербию
© Служба новостей «URA.RU»
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Сербия, архив. Пермь, флаг сербии, белград
Сербия связана с Россией этнически, культурно и исторически Фото:

России важны отношения с Сербией, поэтому попытки Запада влиять на Белград болезненно сказываются на Москве. Об этом URA.RU рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Для Москвы отношения с Белградом принципиально важны, потому что это традиционный наш друг и союзник в Европе. Близкая нам страна этнически, культурно, исторически, экономически. Друзей терять всегда тяжело, поэтому попытки Запада оторвать Россию от Сербии для нас носят болезненный характер. С другой стороны, мы тоже должны понимать, что Сербия — это часть Европы, и игнорировать эти обстоятельства не могут», — сказал Дмитрий Новиков.

Также парламентарий призвал не относиться строго к сербским общественным деятелям, которые могут принимать участие в саммитах, которые идут в разрез интересам России. «Если даже кто-то из сербских экспертов, политиков окажется задействован в таких форматах, как „Крымская платформа“, из этого не нужно устраивать трагедию и истерику. Участие отдельно взятых участников политической и экспертной жизни — это одна ситуация, а позиция народа — другая. И чтобы не происходило сейчас на политическом контуре, сербы как народ на многие века вперед остаются дружеским и братским народом для нас», — уточнил депутат Госдумы.

Ранее стало известно об участии в форуме «Крымская платформа», организованный по инициативе киевских властей, премьер-министра Сербии Аны Брнабич. При этом глава МИД республики Ивица Дачич заявил, что Сербия не присоединилась к «Крымской платформе» и декларации, премьер-министр приняла участие в работе этого собрания путем видеообращения.

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России важны отношения с Сербией, поэтому попытки Запада влиять на Белград болезненно сказываются на Москве. Об этом URA.RU рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. «Для Москвы отношения с Белградом принципиально важны, потому что это традиционный наш друг и союзник в Европе. Близкая нам страна этнически, культурно, исторически, экономически. Друзей терять всегда тяжело, поэтому попытки Запада оторвать Россию от Сербии для нас носят болезненный характер. С другой стороны, мы тоже должны понимать, что Сербия — это часть Европы, и игнорировать эти обстоятельства не могут», — сказал Дмитрий Новиков. Также парламентарий призвал не относиться строго к сербским общественным деятелям, которые могут принимать участие в саммитах, которые идут в разрез интересам России. «Если даже кто-то из сербских экспертов, политиков окажется задействован в таких форматах, как „Крымская платформа“, из этого не нужно устраивать трагедию и истерику. Участие отдельно взятых участников политической и экспертной жизни — это одна ситуация, а позиция народа — другая. И чтобы не происходило сейчас на политическом контуре, сербы как народ на многие века вперед остаются дружеским и братским народом для нас», — уточнил депутат Госдумы. Ранее стало известно об участии в форуме «Крымская платформа», организованный по инициативе киевских властей, премьер-министра Сербии Аны Брнабич. При этом глава МИД республики Ивица Дачич заявил, что Сербия не присоединилась к «Крымской платформе» и декларации, премьер-министр приняла участие в работе этого собрания путем видеообращения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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