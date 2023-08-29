Тюменскую область накроет шторм

В Тюменской области 30 августа ожидаются гроза и штормовой ветер

29 августа 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

Первые признаки непогоды придут в регион вечером 29 августа и продлятся до 20:00 следующего дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Штормовой ветер с порывами до 18 метров в секунду и гроза ожидаются на территории Тюменской области 30 августа. Об этом на своем сайте сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область: с 20:00 29 августа по 20:00 30 августа ветер с порывами до 18 метров в секунду», — говорится в предупреждении синоптиков. Также в регионе ожидается гроза. По прогнозам метеорологов она накроет область в период с 12:00 до 20:00 30 августа.

Штормовой ветер с порывами до 18 метров в секунду и гроза ожидаются на территории Тюменской области 30 августа. Об этом на своем сайте сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область: с 20:00 29 августа по 20:00 30 августа ветер с порывами до 18 метров в секунду», — говорится в предупреждении синоптиков. Также в регионе ожидается гроза. По прогнозам метеорологов она накроет область в период с 12:00 до 20:00 30 августа.