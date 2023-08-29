Родители воспитанника детсада из ХМАО грозились задушить охранницу-пенсионерку

Администрация Сургутского района инициировала проверку детского сада «Соловушка» Фото: Илья Московец © URA.RU

Охранницу детского сада «Соловушка» в Белом Яре (ХМАО) пообещали задушить родители ребенка, сбежавшего из учреждения. Об этом агентству URA.RU сообщила дочь пенсионерки Елена.

Женщина рассказала, что ребенок сбежал из детского сада и почти дошел до своего дома, когда воспитатель догнала его. Благо, за время, проведенное на улице, с дошкольником ничего не случилось. Однако в инциденте заведующая и родители обвинили охранницу детского сада. «Когда нашли ребенка, прибежали его родители и начали угрожать моей матери. Говорили, что задушат ее и всячески оскорбляли. Вопрос в том, почему заведующая садика не разобралась в ситуации и не объяснила родителям, что за ребенка несет ответственность не охранник детского сада, а воспитатель?» — негодует дочь охранницы детского сада «Соловушка».

Елена рассказала, что департаментом образования администрации Сургутского района инициирована проверка дошкольного учреждения. Этот факт корреспонденту агентства подтвердили в пресс-службе администрации Сургутского района.

«Ответственность за безопасность пребывания детей в образовательной организации несет руководитель образовательной организации и воспитатель дошкольной группы. Ответственность за пропускной режим возлагается на руководителя образовательной организации, дежурного администратора и частное охранное предприятие (охранника). Ведется проверка по данному факту, запрашиваются объяснительные, просматриваются видеокамеры. Окончательные результаты проверки будут представлены после 5 сентября», — прокомментировали в мэрии Сургутского района.

Ранее URA.RU писало о том, что жительница Нижневартовска (ХМАО) раскритиковала детский сад «Светлячок», где ее дочь сломала ключицу. Она рассказала, что в летний период в группах резко выросло количество детей из-за объединения корпусов, поэтому один воспитатель физически не может успеть уследить за всеми.