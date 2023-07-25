Жительница ХМАО раскритиковала руководство детсада, где ее ребенок сломал ключицу

26 июля 2023 в 16:44 Размер текста - 17 +

В группах детского сада «Светлячок» один воспитатель на 27 детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Александра, мать девочки, которая сломала ключицу в детском саду Нижневартовска «Светлячок», раскритиковала руководство учреждения за ЧП с ее дочерью. О проблемах учреждения женщина рассказала корреспонденту URA.RU. «Камер видеонаблюдения в группах нет. В декабре прошлого года руководство детского сада предлагало самим родителям за свой счет устанавливать камеры. Большинство родителей возмутилось, так как это дорого. У нашего сада четыре корпуса. Летом они объединили два корпуса, то есть детей в группе очень много, а воспитатель один на весь день. Вчера в группе было 27 человек. О какой безопасности детей мы говорим?» — пожаловалась Александра агентству. Мать девочки в скором времени планирует подавать иск в суд, чтобы добиться справедливого наказания для всех виновных в происшествии с ее дочерью. В соцсетях Александра сообщала, что ранее воспитатели неоднократно пугали детей, угрожая им телесными наказаниями. Однако предыдущие инциденты, в том числе и те, которые произошли с дочерью женщины в дошкольном учреждении, не предавались огласке. Ранее URA.RU писало о том, что Прокуратура и Следственный комитет ХМАО занялись расследованием инцидента о травме, которую Мира получила в нижневартовском детском саду №80. Также, по заявлению главы департамента образования городской администрации Дмитрия Котова, проверку инициировала мэрия города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Александра, мать девочки, которая сломала ключицу в детском саду Нижневартовска «Светлячок», раскритиковала руководство учреждения за ЧП с ее дочерью. О проблемах учреждения женщина рассказала корреспонденту URA.RU. «Камер видеонаблюдения в группах нет. В декабре прошлого года руководство детского сада предлагало самим родителям за свой счет устанавливать камеры. Большинство родителей возмутилось, так как это дорого. У нашего сада четыре корпуса. Летом они объединили два корпуса, то есть детей в группе очень много, а воспитатель один на весь день. Вчера в группе было 27 человек. О какой безопасности детей мы говорим?» — пожаловалась Александра агентству. Мать девочки в скором времени планирует подавать иск в суд, чтобы добиться справедливого наказания для всех виновных в происшествии с ее дочерью. В соцсетях Александра сообщала, что ранее воспитатели неоднократно пугали детей, угрожая им телесными наказаниями. Однако предыдущие инциденты, в том числе и те, которые произошли с дочерью женщины в дошкольном учреждении, не предавались огласке. Ранее URA.RU писало о том, что Прокуратура и Следственный комитет ХМАО занялись расследованием инцидента о травме, которую Мира получила в нижневартовском детском саду №80. Также, по заявлению главы департамента образования городской администрации Дмитрия Котова, проверку инициировала мэрия города.