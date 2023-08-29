29 августа 2023

ФоРГО раскрыл, как атаки дронов повлияют на рейтинги Воробьева и Собянина

ФоРГО: Собянин и Воробьев имеют шансы улучшит результат своих прошлых выборов
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Совещание по подготовке совместного заседанию Государственного Совета РФ и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам., воробьев алексей, собянин сергей
Воробьев и Собянин справились с главным вызовом для своих рейтингов: атакой дронов Фото:

Атаки беспилотников могли обрушить рейтинги Сергея Собянина и Андрея Воробьева, но они справились. Такую оценку привел Фонд развития гражданского общества.

«Серьезным вызовом для кампаний обоих высших должностных лиц могли стать атаки беспилотников, но оперативная и адекватная реакция мэра и губернатора, профессиональные действия городских и областных экстренных служб, а также качественная работа информационных блоков минимизировали влияние этих событий на настроения граждан», — сказано в исследовании ФоРГО.

Авторы исследования подчеркивают, что оба политика имеют шансы улучшить свой собственный результат прошлых выборов. Ранее из-за атак украинских беспилотников в Москве не смогли приземлиться почти 50 самолетов.

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Атаки беспилотников могли обрушить рейтинги Сергея Собянина и Андрея Воробьева, но они справились. Такую оценку привел Фонд развития гражданского общества. «Серьезным вызовом для кампаний обоих высших должностных лиц могли стать атаки беспилотников, но оперативная и адекватная реакция мэра и губернатора, профессиональные действия городских и областных экстренных служб, а также качественная работа информационных блоков минимизировали влияние этих событий на настроения граждан», — сказано в исследовании ФоРГО. Авторы исследования подчеркивают, что оба политика имеют шансы улучшить свой собственный результат прошлых выборов. Ранее из-за атак украинских беспилотников в Москве не смогли приземлиться почти 50 самолетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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