ФоРГО раскрыл, как атаки дронов повлияют на рейтинги Воробьева и Собянина

ФоРГО: Собянин и Воробьев имеют шансы улучшит результат своих прошлых выборов

30 августа 2023 в 02:06 Размер текста - 17 +

Воробьев и Собянин справились с главным вызовом для своих рейтингов: атакой дронов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Атаки беспилотников могли обрушить рейтинги Сергея Собянина и Андрея Воробьева, но они справились. Такую оценку привел Фонд развития гражданского общества. «Серьезным вызовом для кампаний обоих высших должностных лиц могли стать атаки беспилотников, но оперативная и адекватная реакция мэра и губернатора, профессиональные действия городских и областных экстренных служб, а также качественная работа информационных блоков минимизировали влияние этих событий на настроения граждан», — сказано в исследовании ФоРГО. Авторы исследования подчеркивают, что оба политика имеют шансы улучшить свой собственный результат прошлых выборов. Ранее из-за атак украинских беспилотников в Москве не смогли приземлиться почти 50 самолетов.

Атаки беспилотников могли обрушить рейтинги Сергея Собянина и Андрея Воробьева, но они справились. Такую оценку привел Фонд развития гражданского общества. «Серьезным вызовом для кампаний обоих высших должностных лиц могли стать атаки беспилотников, но оперативная и адекватная реакция мэра и губернатора, профессиональные действия городских и областных экстренных служб, а также качественная работа информационных блоков минимизировали влияние этих событий на настроения граждан», — сказано в исследовании ФоРГО. Авторы исследования подчеркивают, что оба политика имеют шансы улучшить свой собственный результат прошлых выборов. Ранее из-за атак украинских беспилотников в Москве не смогли приземлиться почти 50 самолетов.