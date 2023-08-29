ФоРГО раскрыл, как атаки дронов повлияют на рейтинги Воробьева и Собянина

Атаки беспилотников могли обрушить рейтинги Сергея Собянина и Андрея Воробьева, но они справились. Такую оценку привел Фонд развития гражданского общества.
«Серьезным вызовом для кампаний обоих высших должностных лиц могли стать атаки беспилотников, но оперативная и адекватная реакция мэра и губернатора, профессиональные действия городских и областных экстренных служб, а также качественная работа информационных блоков минимизировали влияние этих событий на настроения граждан», — сказано в исследовании ФоРГО.
Авторы исследования подчеркивают, что оба политика имеют шансы улучшить свой собственный результат прошлых выборов. Ранее из-за атак украинских беспилотников в Москве не смогли приземлиться почти 50 самолетов.
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