Выборы-2023 станут реваншем для ЕР после проигрышей из-за пенсионной реформы

30 августа 2023 в 02:07 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» попытается восстановить позиции, утраченные на выборах 2018 года из-за пенсионной реформы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Единая Россия» ставит себе целью восстанавить позиции после проишгрышей 2018 года, когда выборы проходили после пенсионной реформы. Об этом сказано в докладе Фонда развития гражданского общества. «2018 год выдался для ЕР тяжелым. Партия власти тогда проиграла парламентские выборы сразу в четырех субъектах Федерации — Хакасии, Забайкальском крае, Иркутской и Ульяновской областях. В 2021 году „единороссам“ удалось улучшить показатели во всех этих регионах. Но вернуть большинство в их парламентах ЕР может только теперь. Это важная задача для партии. Равно как и восстановление большинства в представительных органах Архангельска, Великого Новгорода и Красноярска, также утраченного в 2018 году», — сказано в докладе. По данным ФоРГО, на руку партии сыграет «Новая нормальность», которая наступила в связи с проведением специальной военной операции. Электорат стал более консервативным и лоялистским, стал больше доверять действующей власти и сплочаться вокруг ее представителей. Исходя из доклада следует, что ЕР с высокой долей вероятности восстановит или по крайней мере укрепит свои позиции в Хакасии, Ульяновской, Иркутской и Ярославской областях, НАО, Архангельске. В Калмыкии, Якутии, Забайкальском крае, Великом Новгороде и Красноярске.

«Единая Россия» ставит себе целью восстанавить позиции после проишгрышей 2018 года, когда выборы проходили после пенсионной реформы. Об этом сказано в докладе Фонда развития гражданского общества. «2018 год выдался для ЕР тяжелым. Партия власти тогда проиграла парламентские выборы сразу в четырех субъектах Федерации — Хакасии, Забайкальском крае, Иркутской и Ульяновской областях. В 2021 году „единороссам“ удалось улучшить показатели во всех этих регионах. Но вернуть большинство в их парламентах ЕР может только теперь. Это важная задача для партии. Равно как и восстановление большинства в представительных органах Архангельска, Великого Новгорода и Красноярска, также утраченного в 2018 году», — сказано в докладе. По данным ФоРГО, на руку партии сыграет «Новая нормальность», которая наступила в связи с проведением специальной военной операции. Электорат стал более консервативным и лоялистским, стал больше доверять действующей власти и сплочаться вокруг ее представителей. Исходя из доклада следует, что ЕР с высокой долей вероятности восстановит или по крайней мере укрепит свои позиции в Хакасии, Ульяновской, Иркутской и Ярославской областях, НАО, Архангельске. В Калмыкии, Якутии, Забайкальском крае, Великом Новгороде и Красноярске.