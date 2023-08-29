29 августа 2023

В Самаре на пять часов задержали рейс в Екатеринбург. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый рейс авиасообщения Екатеринбург-Тобольск авиакомпании Red Wings. Екатеринбург, авиакомпания red wings, аэропорт remezov, аэропорт ремезов
Самолет прилетит в екатеринбургский аэропорт Кольцово лишь в шесть часов утра Фото:

В Самаре задержали рейс авиакомпании Red Wings в Екатеринбург на пять часов. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс WZ-1034 по маршруту Самара — Екатеринбург должен был приземлиться в столице Свердловской области в час ночи 30 августа, однако из-за задержки лайнер приземлится лишь в шесть часов утра, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки на данный момент неизвестны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не поступил.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Самаре задержали рейс авиакомпании Red Wings в Екатеринбург на пять часов. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс WZ-1034 по маршруту Самара — Екатеринбург должен был приземлиться в столице Свердловской области в час ночи 30 августа, однако из-за задержки лайнер приземлится лишь в шесть часов утра, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...