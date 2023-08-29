Самолет прилетит в екатеринбургский аэропорт Кольцово лишь в шесть часов утра
В Самаре задержали рейс авиакомпании Red Wings в Екатеринбург на пять часов. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс WZ-1034 по маршруту Самара — Екатеринбург должен был приземлиться в столице Свердловской области в час ночи 30 августа, однако из-за задержки лайнер приземлится лишь в шесть часов утра, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки на данный момент неизвестны.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не поступил.
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