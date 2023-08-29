В Самаре на пять часов задержали рейс в Екатеринбург. Скрин

30 августа 2023 в 05:18 Размер текста - 17 +

Самолет прилетит в екатеринбургский аэропорт Кольцово лишь в шесть часов утра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Самаре задержали рейс авиакомпании Red Wings в Екатеринбург на пять часов. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс WZ-1034 по маршруту Самара — Екатеринбург должен был приземлиться в столице Свердловской области в час ночи 30 августа, однако из-за задержки лайнер приземлится лишь в шесть часов утра, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не поступил. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово

В Самаре задержали рейс авиакомпании Red Wings в Екатеринбург на пять часов. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс WZ-1034 по маршруту Самара — Екатеринбург должен был приземлиться в столице Свердловской области в час ночи 30 августа, однако из-за задержки лайнер приземлится лишь в шесть часов утра, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не поступил.