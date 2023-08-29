29 августа 2023
28 августа 2023

Прокуратура ЯНАО потребовала от властей предоставить жилье инвалиду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
новостройки клипарт. Белкин , ключ от дома, ключи от квартиры, ключи, квартира, ипотека, новостройки, покупка квартиры
Суд обязал власти предоставить пенсионерке квартиру Фото:

В Салехарде (ЯНАО) прокуратура обязала власти предоставить жилье пенсионерке-инвалиду. Об этом сообщили в telegram-канале региональной прокуратуры. Отмечается, что дом, в котором жила женщина, признали подлежащим сносу в 2022 году.

«Несмотря на аварийное состояние всех конструктивных элементов дома, срок его расселения установлен на конец 2029 года, при этом противоаварийные мероприятия в доме не проводились. <…> Прокурор города направил иск в суд о предоставлении жилья на условиях договора социального найма взамен непригодного для проживания», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Там же добавили, что администрация Салехарда не предоставила семье квартиру. Суд обязал предоставить пенсионерке квартиру. Исполнение решения проконтролирует прокуратура.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде (ЯНАО) прокуратура обязала власти предоставить жилье пенсионерке-инвалиду. Об этом сообщили в telegram-канале региональной прокуратуры. Отмечается, что дом, в котором жила женщина, признали подлежащим сносу в 2022 году. «Несмотря на аварийное состояние всех конструктивных элементов дома, срок его расселения установлен на конец 2029 года, при этом противоаварийные мероприятия в доме не проводились. <…> Прокурор города направил иск в суд о предоставлении жилья на условиях договора социального найма взамен непригодного для проживания», — рассказали в пресс-службе ведомства. Там же добавили, что администрация Салехарда не предоставила семье квартиру. Суд обязал предоставить пенсионерке квартиру. Исполнение решения проконтролирует прокуратура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...