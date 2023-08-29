Прокуратура ЯНАО потребовала от властей предоставить жилье инвалиду

30 августа 2023 в 10:13 Размер текста - 17 +

Суд обязал власти предоставить пенсионерке квартиру Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) прокуратура обязала власти предоставить жилье пенсионерке-инвалиду. Об этом сообщили в telegram-канале региональной прокуратуры. Отмечается, что дом, в котором жила женщина, признали подлежащим сносу в 2022 году. «Несмотря на аварийное состояние всех конструктивных элементов дома, срок его расселения установлен на конец 2029 года, при этом противоаварийные мероприятия в доме не проводились. <…> Прокурор города направил иск в суд о предоставлении жилья на условиях договора социального найма взамен непригодного для проживания», — рассказали в пресс-службе ведомства. Там же добавили, что администрация Салехарда не предоставила семье квартиру. Суд обязал предоставить пенсионерке квартиру. Исполнение решения проконтролирует прокуратура.

В Салехарде (ЯНАО) прокуратура обязала власти предоставить жилье пенсионерке-инвалиду. Об этом сообщили в telegram-канале региональной прокуратуры. Отмечается, что дом, в котором жила женщина, признали подлежащим сносу в 2022 году. «Несмотря на аварийное состояние всех конструктивных элементов дома, срок его расселения установлен на конец 2029 года, при этом противоаварийные мероприятия в доме не проводились. <…> Прокурор города направил иск в суд о предоставлении жилья на условиях договора социального найма взамен непригодного для проживания», — рассказали в пресс-службе ведомства. Там же добавили, что администрация Салехарда не предоставила семье квартиру. Суд обязал предоставить пенсионерке квартиру. Исполнение решения проконтролирует прокуратура.