Туроператор рассказал, где жители ЯНАО предпочитают отдыхать осенью

Осенью жители ЯНАО предпочитают отдыхать в Крыму, Сочи и Египте

Жители Ямала выбирают курорты Сочи, Крыма и Египта Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Чаще всего жители ЯНАО в осенний период предпочитают отдыхать в Сочи и Крыму. Из зарубежных направлений преимущественно выбирают Египет, рассказала URA.RU представитель одной из туристических фирм Анастасия.

«В этом году ямальцы в основном рассматривают курорты Сочи и Крыма. Если брать заграничные направления, то на первом месте Египет, далее Турция и ОАЭ. Преимущественно путевки рассматривают на середину сентября и октябрь», — уточнила она.

Собеседница отмечает, что в этом году у жителей Ямала вырос спрос на отдых в Крыму. При чем туристы рассматривают более активный отдых. Также отдых в ОАЭ стал дешевле, чем в предыдущие сезоны. «Сейчас клиенты, когда рассматривают варианты курортов часто спрашивают об экскурсиях и активных вариантах отдыха. В этом году это особенно заметно», — добавила специалист.

Так, в середине сентября отдых в Алании на двоих обойдется в примерно в 150 тысяч рублей — за семь ночей, в пятизвездочном отеле. В Арабских Эмиратах также от 150 тысяч рублей. В стоимость тура входит перелет, проживание, питание, трансфер и страховка. В Ялте в октябре курорт можно найти от 60 тысяч рублей с питанием и проживанием.

Ранее сообщалось, что самый бюджетный тур на новогодние праздники возглавил отдых в Сочи. На втором месте оказался тур на Байкал.