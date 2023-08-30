В Кремле резко высказались о международном расследовании смерти Пригожина

Крушением самолета, в которым находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, будет заниматься только Россия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Расследование ведется. Этим занимается Следственный комитет России. Это именно наше российское расследование, речь о международном аспекте идти не может», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Таким образом он ответил на вопрос, который касался международного расследования крушения самолета.
Ранее Россия уведомила Бразилию, что отказывается от участия других стран в расследовании. Дело в том, «Суперджет», в котором летел Пригожин, был произведен в Бразилии.
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