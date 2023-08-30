В Кремле резко высказались о международном расследовании смерти Пригожина

Песков: расследованием крушения самолета Пригожина занимается только Россия
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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Евгений Пригожин погиб 23 августа Фото:
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В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Крушением самолета, в которым находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, будет заниматься только Россия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Расследование ведется. Этим занимается Следственный комитет России. Это именно наше российское расследование, речь о международном аспекте идти не может», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Таким образом он ответил на вопрос, который касался международного расследования крушения самолета.

Ранее Россия уведомила Бразилию, что отказывается от участия других стран в расследовании. Дело в том, «Суперджет», в котором летел Пригожин, был произведен в Бразилии.

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Крушением самолета, в которым находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, будет заниматься только Россия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Расследование ведется. Этим занимается Следственный комитет России. Это именно наше российское расследование, речь о международном аспекте идти не может», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Таким образом он ответил на вопрос, который касался международного расследования крушения самолета. Ранее Россия уведомила Бразилию, что отказывается от участия других стран в расследовании. Дело в том, «Суперджет», в котором летел Пригожин, был произведен в Бразилии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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