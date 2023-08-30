Reuters: РФ отказалась от помощи других стран в расследовании гибели Пригожина

30 августа 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Россия не будет прибегать к помощи Бразилии в расследовании гибели Пригожина Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина Россия проинформировала Бразилию о том, что не намерена расследовать авиакатастрофу с бразильским самолетом Embraer, на борту которого находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, в соответствии с международными правилами. Об этом сообщило агентство Reuters. «РФ проинформировала бразильский орган по расследованию авиационных преступлений (CENIPA), что в настоящий момент не будет расследовать крушение бразильского самолета Embraer, в результате которого погиб Евгений Пригожин, в соответствии с международными правилами», — сообщило изданию бразильское агентство по расследованию авиапреступлений. При этом СМИ отмечает, что Россия не обязана соглашаться на расследования по правилам CENIPA. Ранее бразильский центр по исследованию и предотвращению авиационных происшествий сообщал о готовности присоединиться к российскому расследованию по факту крушения самолета Пригожина в случае, если РФ попросит об этом. А международная организация гражданской авиации (ИКАО) отмечала, что рейс упавшего самолета из Москвы в Санкт-Петербург был внутренним, поэтому на него не распространяются международные правила. Самолет Евгения Пригожина разбился вечером 23 августа. На борту находились 10 человек, в том числе командир группы «Вагнер» Дмитрий Уткин и сам ее основатель Пригожин. Все пассажиры и экипаж самолета погибли. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия проинформировала Бразилию о том, что не намерена расследовать авиакатастрофу с бразильским самолетом Embraer, на борту которого находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, в соответствии с международными правилами. Об этом сообщило агентство Reuters. «РФ проинформировала бразильский орган по расследованию авиационных преступлений (CENIPA), что в настоящий момент не будет расследовать крушение бразильского самолета Embraer, в результате которого погиб Евгений Пригожин, в соответствии с международными правилами», — сообщило изданию бразильское агентство по расследованию авиапреступлений. При этом СМИ отмечает, что Россия не обязана соглашаться на расследования по правилам CENIPA. Ранее бразильский центр по исследованию и предотвращению авиационных происшествий сообщал о готовности присоединиться к российскому расследованию по факту крушения самолета Пригожина в случае, если РФ попросит об этом. А международная организация гражданской авиации (ИКАО) отмечала, что рейс упавшего самолета из Москвы в Санкт-Петербург был внутренним, поэтому на него не распространяются международные правила. Самолет Евгения Пригожина разбился вечером 23 августа. На борту находились 10 человек, в том числе командир группы «Вагнер» Дмитрий Уткин и сам ее основатель Пригожин. Все пассажиры и экипаж самолета погибли. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.