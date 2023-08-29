В Пермском крае начинают подавать тепло в дома

30 августа 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

Первыми тепло получат жители Гайнского округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 1 сентября начнется отопительный сезон в Гайнском округе Пермского края. Об этом рассказал на заседании правительства региона министр ЖКХ и благоустройства Артем Балахнин. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Решение о начале отопительного периода принимается органом местного самоуправления. Традиционно основанием для старта является период, когда в течение пяти суток температура воздуха не превышает восемь градусов. В поселке Гайны готовится постановление о начале отопительного сезона», — рассказал Артем Балахнин. Он отметил, что северные территории края традиционно первыми входят в осенне-зимний период. Общая готовность к запуску тепла в Прикамье сегодня составляет 90%.

С 1 сентября начнется отопительный сезон в Гайнском округе Пермского края. Об этом рассказал на заседании правительства региона министр ЖКХ и благоустройства Артем Балахнин. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Решение о начале отопительного периода принимается органом местного самоуправления. Традиционно основанием для старта является период, когда в течение пяти суток температура воздуха не превышает восемь градусов. В поселке Гайны готовится постановление о начале отопительного сезона», — рассказал Артем Балахнин. Он отметил, что северные территории края традиционно первыми входят в осенне-зимний период. Общая готовность к запуску тепла в Прикамье сегодня составляет 90%.