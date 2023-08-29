29 августа 2023

В Пермском крае начинают подавать тепло в дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, холод, батарея, радиатор, отопление, тепло в доме, батареи
Первыми тепло получат жители Гайнского округа Фото:

С 1 сентября начнется отопительный сезон в Гайнском округе Пермского края. Об этом рассказал на заседании правительства региона министр ЖКХ и благоустройства Артем Балахнин. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

«Решение о начале отопительного периода принимается органом местного самоуправления. Традиционно основанием для старта является период, когда в течение пяти суток температура воздуха не превышает восемь градусов. В поселке Гайны готовится постановление о начале отопительного сезона», — рассказал Артем Балахнин.

Он отметил, что северные территории края традиционно первыми входят в осенне-зимний период. Общая готовность к запуску тепла в Прикамье сегодня составляет 90%.

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С 1 сентября начнется отопительный сезон в Гайнском округе Пермского края. Об этом рассказал на заседании правительства региона министр ЖКХ и благоустройства Артем Балахнин. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Решение о начале отопительного периода принимается органом местного самоуправления. Традиционно основанием для старта является период, когда в течение пяти суток температура воздуха не превышает восемь градусов. В поселке Гайны готовится постановление о начале отопительного сезона», — рассказал Артем Балахнин. Он отметил, что северные территории края традиционно первыми входят в осенне-зимний период. Общая готовность к запуску тепла в Прикамье сегодня составляет 90%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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