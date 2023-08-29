В Пермском крае начинают подавать тепло в дома

С 1 сентября начнется отопительный сезон в Гайнском округе Пермского края. Об этом рассказал на заседании правительства региона министр ЖКХ и благоустройства Артем Балахнин. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».
«Решение о начале отопительного периода принимается органом местного самоуправления. Традиционно основанием для старта является период, когда в течение пяти суток температура воздуха не превышает восемь градусов. В поселке Гайны готовится постановление о начале отопительного сезона», — рассказал Артем Балахнин.
Он отметил, что северные территории края традиционно первыми входят в осенне-зимний период. Общая готовность к запуску тепла в Прикамье сегодня составляет 90%.
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