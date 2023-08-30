Тюменка требует с властей деньги за дом, в котором уничтожили террористов ИГИЛ*

Тюменка хочет получить 4,9 млн рублей за уничтоженное жилье Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Жительница Тюмени судится с администрацией города, так как хочет получить компенсацию за дом, который был серьезно поврежден в ходе контртеррористической операции. Информация содержится в судебном акте.

«Истец требует признать незаконным решение администрации Тюмени. 12 апреля 2019 года в ходе проведения контртеррористической операции был уничтожен принадлежащий ей и ее детям дом. Ущерб составил 4 963 000 рублей. За возмещением истица обращалась в различные органы, однако помощи не получила. В мэрии ей также отказали», — говорится в тексте судебного акта.

Свое решение чиновники мотивировали тем, что женщина пропустила трехлетний срок подачи заявления: его она направила в мае 2022 года. Истица же настаивала, что власти сами должны были обратиться к правительству РФ за деньгами для компенсации из резервного фонда, так как жилье пострадало в зоне ЧС, а не ждать обращения от нее.

По итогу суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону администрации города. Тогда истица подала жалобу в Седьмой кассационный суд в Челябинске. Недавно он отменил решение первой инстанции и вынес новое, однако подробности не были опубликованы. URA.RU направило в суд запрос, ответ ожидается.

Как ранее писало агентство, контртеррористическая операция была проведена в Тюмени в ночь с 12 на 13 апреля 2019 года. Сотрудники ФСБ оцепили район, где в одном из частных домов находились приверженцы ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). По итогу они были ликвидированы, а дом пострадал в пожаре.

*«Исламское государство» признано террористической организацией. Запрещено на территории РФ.